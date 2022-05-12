Посол Антонов: запрет дипломатам России возложить цветы к «Духу Эльбы» в США оскорбителен

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Запрет российским дипломатам участвовать в ежегодной церемонии возложения цветов к мемориалу «Дух Эльбы» со стороны властей США оскорбителен для ветеранов и всех, кто помнит об их подвиге. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В этом году американская сторона отказала посольству (России. — RT) в проведении ежегодной церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, посвящённой исторической встрече советских и американских войск на Эльбе», — написал он в статье для издания Newsweek.

Антонов добавил, что действия Вашингтона оскорбительны не только для ветеранов России и США, воевавших против нацизма, но и для всех, кто помнит этот подвиг.

Российский посол также заявил, что в США наблюдается волна русофобии под одобрение правящих кругов.

28 апреля стало известно, что власти Соединённых Штатов запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы»

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