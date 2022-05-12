Посол Антонов: запрет дипломатам России возложить цветы к «Духу Эльбы» в США оскорбителен
«В этом году американская сторона отказала посольству (России. — RT) в проведении ежегодной церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище, посвящённой исторической встрече советских и американских войск на Эльбе», — написал он в статье для издания Newsweek.
Антонов добавил, что действия Вашингтона оскорбительны не только для ветеранов России и США, воевавших против нацизма, но и для всех, кто помнит этот подвиг.
Российский посол также заявил, что в США наблюдается волна русофобии под одобрение правящих кругов.
28 апреля стало известно, что власти Соединённых Штатов запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».