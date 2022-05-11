В Пентагоне заявили о готовности нанести удары по Афганистану при угрозе безопасности
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Военачальник заявил, что американские военные продолжают наблюдение за ситуацией в Афганистане.
«И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — приводит ТАСС слова Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.
Ранее Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.