В Пентагоне заявили о готовности нанести удары по Афганистану при угрозе безопасности

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Военные Соединённых Штатов не исключили нанесения ударов по Афганистану в случае угрозы национальной безопасности. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
В Пентагоне заявили о готовности нанести удары по Афганистану при угрозе безопасности
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Военачальник заявил, что американские военные продолжают наблюдение за ситуацией в Афганистане.

«И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана», — приводит ТАСС слова Милли на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США.

Ранее Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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