Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что заседание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине состоится 16 мая. В нём планируется участие замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«Заседание комиссии 16 мая планируется с участием МИД, Рябкова», — приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что мероприятие пройдёт в Совете Федерации.

19 апреля стало известно, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности на Украине, проводившейся при поддержке США.

Как отмечали в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, Вашингтон обязан предоставить по ним исчерпывающую информацию.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об идеологах военно-биологической работы США на Украине.