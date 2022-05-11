Генсек ООН Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для разрешения ситуации на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для разрешения ситуации вокруг Украины.
Генсек ООН Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для разрешения ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Theresa Wey

«Если вы хотите проблему, вам нужно иметь дело с теми, кто её создал, или с теми, кто может решить проблему. Так что имеет смысл говорить с лидером России», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш подчеркнул, что такие контакты играют важную роль и помогают понять мотивацию и цели сторон.

Ранее Генеральный секретарь ООН заявил о намерении продолжать прилагать миротворческие усилия по Украине.

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