Генсек ООН Гутерреш призвал вести переговоры с Путиным для разрешения ситуации на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для разрешения ситуации вокруг Украины.

«Если вы хотите проблему, вам нужно иметь дело с теми, кто её создал, или с теми, кто может решить проблему. Так что имеет смысл говорить с лидером России», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш подчеркнул, что такие контакты играют важную роль и помогают понять мотивацию и цели сторон.

Ранее Генеральный секретарь ООН заявил о намерении продолжать прилагать миротворческие усилия по Украине.