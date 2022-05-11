Финляндия остановила платежи Faberlic и арестовала имущество главреда МК

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Власти Финляндии в рамках санкций ЕС приостановили платежи, имеющие отношение к компании Faberlic, и арестовали имущество главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева.

Как сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов, финансовые операции по Faberlic  приостановлены из-за введения санкций против главы компании Алексея Нечаева в феврале.

«Служба судебных приставов 4 мая наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, находящиеся на финском банковском счёте компании», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Финляндии наложили запрет на операции по активам внесённого в санкционный список ЕС главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева.

«Газета поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — приводится заявление финского ведомства.

Ранее глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о введении новых санкций против ряда россиян и организаций из-за ситуации на Украине.

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