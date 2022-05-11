Страны Латинской Америки подпишут соглашение об упрощении таможни

В мае 11 латиноамериканских государств подпишут соглашение об упрощении таможенных процедур.

«Для ускорения экспортных и импортных процедур Бразилия 19 мая подпишет соглашение с десятью странами региона», — сообщает издание Valor Economico со ссылкой на замминистра внешней торговли Фаусто Виейру Коутиньо.

Отмечается, что к соглашению примкнут Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, Гватемала, Парагвай, Перу, Коста-Рика, Доминикана и Уругвай.

Его участники также предоставят возможность компаниям экспресс-оформление — оформление документов на импорт по морю и воздуху будет занимать менее получаса, в то время как в обычном режиме это занимает более 14—28 часов.

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