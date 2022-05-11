В Британии анонсировали ужесточение наказания за нарушение закона о шпионаже

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Власти Великобритании ужесточат наказание за нарушение закона о шпионаже, увеличив срок до пожизненного заключения, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на главу британского МВД Прити Пател.

Как отмечает ТАСС, также планируется расширить возможности по преследованию иностранцев, обвиняемых в совершении диверсий, в том числе на объектах критической инфраструктуры с помощью БПЛА или кибератак.

Сотрудникам иностранных разведслужб будет грозить пожизненное заключение в случае подготовки «враждебных действий».

За вмешательство в выборы и кражу гостайны согласно законопроекту в Соединённом Королевстве планируют установить наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро в марте заявил, что польские власти намерены усилить ответственность за шпионаж.

Он пояснил, что меры в Уголовном кодексе Польши несовершенны, так как в среднем наказание за шпионаж в Польше составляет четыре года.

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