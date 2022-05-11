В Британии анонсировали ужесточение наказания за нарушение закона о шпионаже
Как отмечает ТАСС, также планируется расширить возможности по преследованию иностранцев, обвиняемых в совершении диверсий, в том числе на объектах критической инфраструктуры с помощью БПЛА или кибератак.
Сотрудникам иностранных разведслужб будет грозить пожизненное заключение в случае подготовки «враждебных действий».
За вмешательство в выборы и кражу гостайны согласно законопроекту в Соединённом Королевстве планируют установить наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро в марте заявил, что польские власти намерены усилить ответственность за шпионаж.
Он пояснил, что меры в Уголовном кодексе Польши несовершенны, так как в среднем наказание за шпионаж в Польше составляет четыре года.