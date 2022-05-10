В ГД назвали популистским заявление Бербок об отказе от российских энергоносителей

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о сокращении Германией «до нуля» зависимости от российских энергоносителей.
В ГД назвали популистским заявление Бербок об отказе от российских энергоносителей
  • AP

По мнению парламентария, при полном отказе от российского газа Германия может «провалиться на четверть своей экономики с отрицательным прогнозом».

«Похоже, что мы наблюдаем очередной приход во власть таких людей, слабо представляющих последствия тех или иных политических решений», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что блокирование поставок энергоносителей в ЕС вызовет резкий рост цен.

«Когда Европа вновь захочет нефть и газ из России, то их цена будет уже совсем не такая, которую сегодня предлагает рынок», — подчеркнул Нифантьев.

Ранее Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить