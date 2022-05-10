В ГД назвали популистским заявление Бербок об отказе от российских энергоносителей
- AP
По мнению парламентария, при полном отказе от российского газа Германия может «провалиться на четверть своей экономики с отрицательным прогнозом».
«Похоже, что мы наблюдаем очередной приход во власть таких людей, слабо представляющих последствия тех или иных политических решений», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что блокирование поставок энергоносителей в ЕС вызовет резкий рост цен.
«Когда Европа вновь захочет нефть и газ из России, то их цена будет уже совсем не такая, которую сегодня предлагает рынок», — подчеркнул Нифантьев.
Ранее Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.