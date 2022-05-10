Захарова: Россия не будет принимать участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация не станет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 12 мая, чтобы не легитимизировать «ангажированное политическое шоу» по ситуации на Украине.

Соответвующий комментарий опубликован на сайте МИД России.

Захарова заявила, что аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации игнорируются, поэтому ожидается, что они будут проигнорированы и в этот раз.

«Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — подчеркнула представитель ведомства.

Дипломат указала, что необходимость проведения соответствующей спецсессии страны Запада обосновывают «деградацией ситуации на земле», а также «растиражированными ими фейками по событиям в Буче и Мариуполе».

Захарова при этом отметила, что совершаемые украинскими военными и националистами преступления в отношении собственного гражданского населения в расчёт не берутся.