Захарова: Россия не будет принимать участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине
- РИА Новости
Соответвующий комментарий опубликован на сайте МИД России.
Захарова заявила, что аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации игнорируются, поэтому ожидается, что они будут проигнорированы и в этот раз.
«Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — подчеркнула представитель ведомства.
Дипломат указала, что необходимость проведения соответствующей спецсессии страны Запада обосновывают «деградацией ситуации на земле», а также «растиражированными ими фейками по событиям в Буче и Мариуполе».
Захарова при этом отметила, что совершаемые украинскими военными и националистами преступления в отношении собственного гражданского населения в расчёт не берутся.