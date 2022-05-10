Захарова: Россия не будет принимать участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация не станет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) 12 мая, чтобы не легитимизировать «ангажированное политическое шоу» по ситуации на Украине.
Захарова: Россия не будет принимать участие в спецсессии СПЧ ООН по Украине
  • РИА Новости

Соответвующий комментарий опубликован на сайте МИД России

Захарова заявила, что аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации игнорируются, поэтому ожидается, что они будут проигнорированы и в этот раз. 

«Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — подчеркнула представитель ведомства.

Дипломат указала, что необходимость проведения соответствующей спецсессии страны Запада обосновывают «деградацией ситуации на земле», а также «растиражированными ими фейками по событиям в Буче и Мариуполе».

Захарова при этом отметила, что совершаемые украинскими военными и националистами преступления в отношении собственного гражданского населения в расчёт не берутся.

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