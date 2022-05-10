Глава МИД Никарагуа принял участие в акции «Бессмертный полк» в Манагуа

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Глава МИД Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в столице республики Манагуа.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Семьдесят семь лет победы не только русской, для всего человечества. Россия на самом деле потеряла чрезвычайно много населения — мужчин, солдат и офицеров, женщин, детей, чтобы достичь всеобщего мира. Мы выражаем за это свою признательность», — заявил Монкада.

По данным российской дипмиссии, в акции «Бессмертного полка» в Манагуа приняли участие около 200 человек. 

Акция «Бессмертный полк» также состоялась в ХерсонеКаракасе, столице Эквадора Кито, ВенеПариже и Бразилии.

Акции прошли в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань.

В Москве к шествию присоединились более 1 млн человек. Кроме того, более 1 млн человек приняли участие в марше в Санкт-Петербурге.

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