Постпред США в ООН отложила поездку к сирийской границе

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отложила поездку в Турцию на границу с Сирией, которая планировалась на 9 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского постпредства.

«Запланированная на 9 мая поездка постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд в Турцию отложена. Посол Томас-Гринфилд, как планировалось ранее, поедет в Брюссель — 9-10 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Брюсселе она возглавит делегацию США на конференции «В поддержку будущего Сирии и региона».

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты в мае будут добиваться продвижения в работе над резолюцией по КНДР, предусматривающей ужесточение санкций против Пхеньяна из-за ракетных испытаний.

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