Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле Saratoga», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве.

6 мая мощный взрыв произошёл в Гаване в отеле Saratoga, который расположен рядом со зданием Капитолия.

В правительстве Кубы сообщили о 22 погибших в результате взрыва.

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