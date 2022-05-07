Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в гаванском отеле Saratoga
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле Saratoga», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве.
6 мая мощный взрыв произошёл в Гаване в отеле Saratoga, который расположен рядом со зданием Капитолия.
В правительстве Кубы сообщили о 22 погибших в результате взрыва.