«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: что ждёт Афганистан | «Мужское государство» vs «Тануки» | новости недели

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Последний американский солдат покинул Афганистан, «Талибан»* празднует победу. Что будет со страной? Вернётся Афганистан в средневековое прошлое или сможет построить новое, современное государство? Ждём специальный репортаж из Кабула нашего корреспондента Мурада Газдиева. Треш-стримера Евгения Дмитерко арестовали на два месяца, за то что он распылил в лицо женщине баллончик с газом во время одной из своих трансляций. Как найти управу на тех, кто зарабатывает на садизме, и почему люди активно включаются в травлю? Сеть ресторанов японской кухни «Тануки» подверглась атаке сторонников «Мужского государства» за рекламу с темнокожим мужчиной.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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