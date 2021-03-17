«Не раз демонстрировал политическую ангажированность»: Лавров о деятельности Международного уголовного суда

Сергей Лавров и глава МИД Израиля Габи Ашкенази провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили текущее состояние российско-израильских отношений, проблемы ближневосточного урегулирования, а также вопросы противодействия попыткам пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции.