«Именно российские миротворцы остановили горячую фазу конфликта»: Лавров о военнослужащих РФ в Приднестровье

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RT
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран — членов ОДКБ. В повестку дня вошли вопросы о состоянии и перспективах развития глобальной и региональной безопасности, о различных аспектах деятельности ОДКБ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции министра по итогам встречи.
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