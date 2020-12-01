«Именно российские миротворцы остановили горячую фазу конфликта»: Лавров о военнослужащих РФ в Приднестровье

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран — членов ОДКБ. В повестку дня вошли вопросы о состоянии и перспективах развития глобальной и региональной безопасности, о различных аспектах деятельности ОДКБ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции министра по итогам встречи.