День ООН: тест RT и «Дилетанта» об истории организации

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RT
24 октября во всём мире отмечается День Организации Объединённых Наций. В этот день вступил в силу Устав ООН, который был разработан и подписан представителями 50 государств. Этот документ официально закрепил правила международных отношений и сотрудничества, а также обязал страны-участницы соблюдать базовые права человека. В честь Дня ООН пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы знакомы с историей всемирной организации.
День ООН: тест RT и «Дилетанта» об истории организации
  • © Denis Balibouse/Reuters

Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».

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