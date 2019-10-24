День ООН: тест RT и «Дилетанта» об истории организации
24 октября во всём мире отмечается День Организации Объединённых Наций. В этот день вступил в силу Устав ООН, который был разработан и подписан представителями 50 государств. Этот документ официально закрепил правила международных отношений и сотрудничества, а также обязал страны-участницы соблюдать базовые права человека. В честь Дня ООН пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы знакомы с историей всемирной организации.
- © Denis Balibouse/Reuters
Тест подготовлен RT совместно с сайтом «Дилетант».
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