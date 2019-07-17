«Разрушать этот договор весьма опасно»: Лавров об усилиях России по сохранению ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Кот-д'Ивуара Марселем Амон-Тано. Дипломаты обсудили укрепление партнёрства в энергетике, сельском хозяйстве и других областях экономики, а также уделили внимание борьбе с терроризмом в Африке. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.