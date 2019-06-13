Родственники осуждённой в США россиянки Осиповой рассказали о состоянии женщины и жизни её детей

Россиянку Богдану Осипову, которую в США осудили за то, что она вывезла своих детей в Россию без согласия мужа-американца, сотрудники тюрьмы хотели убить. Так считает мать женщины Юлиана Флипюк. В разговоре с RT она заявила, что её дочери вводили психотропные вещества, хотя медицинских показаний для такого лечения не было, а также издевались над ней. В 2014 году Осипова вывезла детей из США, а также подала на развод с мужем-американцем. Однако муж убедил американский суд лишить женщину родительских прав. В 2017 году россиянка вернулась в Штаты, чтобы оспорить это решение, но её арестовали, а 6 июня 2019 года вынесли приговор — 7 лет тюрьмы за «похищение» детей. Между тем дети Осиповой живут с родственниками в Калининграде. RT узнал, чем занимаются сын и две дочери осуждённой женщины и как они переносят разлуку с матерью.

© Фото из личного архива

В 2014 году россиянка Богдана Осипова решила расстаться со своим супругом-американцем Брайаном Мобли и вернуться в Россию. На тот момент у неё было двое детей — сын Иэн и дочь София, она была беременна третьим ребёнком. Изабелла родилась в том же году уже в России. При этом Мобли был отцом девочек.

Осипова забрала детей с собой. По её словам, бывший муж издевался над ней, и она боялась и за себя, и за детей.

Мобли обратился в американский суд, который закрепил за ним исключительное право на воспитание детей, лишив россиянку родительских прав. Осенью 2017 года женщина решила вернуться в США, чтобы восстановить опеку, но была задержана ФБР. Американские власти обвинили россиянку в похищении детей и вымогательстве. 6 июня 2019 года суд вынес Осиповой приговор — семь лет тюремного заключения и обязательство выплатить денежную компенсацию за услуги адвокатов бывшего супруга.

Когда россиянку задержали в США, её дети остались на попечении тёти Осиповой Елены Поляковой. Родственники Осиповой в Калининграде посвятили себя воспитанию детей, оставшихся без материнской заботы, водят их в детский сад, школу, на секции и в кружки. По словам Поляковой, девочки не знают, что на самом деле случилось с их мамой, но они верят и ждут, что скоро она вернётся домой, поэтому постоянно рисуют её и мастерят ей подарки.

— Почему именно вы были назначены опекуном детей Богданы?

— Когда Богдана полетела в США, чтобы оформить на себя опеку через суд, она попросила меня посидеть с детьми. Я помогала ей с самого рождения младшей дочери Изабеллы. В то время мама Богданы Юлиана тоже находилась в Америке, поэтому оставить детей можно было только на меня. Уезжая, Богдана была уверена, что вернётся, — у неё был обратный билет.

— Младшие дети не знают, что случилось с их мамой. Как вы им объясняете столь долгое отсутствие Богданы?

— Понимаете, они ведь маленькие. Мы оберегаем их и говорим, что мама уехала по делам. Сначала мы говорили им, что сломался самолёт, потом стали говорить, что у неё заболела спина, и как только она вылечится, то сразу приедет. Но они очень скучают, ждут, делают подарки и рисуют маму. Изабелле через неделю исполнится пять лет, и она мне говорит, что к ней на день рождения приедет мама. Я спросила, почему она так решила, а она ответила: «Бабушка, я очень долго молилась». Она практически каждый вечер молится.

— Чем увлекаются дети? Есть ли у них хобби?

Раньше Иэн был отличником, активно занимался спортом и получал грамоты за свои успехи. Сейчас мы сменили школу, и он пока не посещает никакие кружки. Девочки занимались танцами, ходили в художественный кружок на рисование.

— Расскажите об условиях, в которых живут дети.

— После отъезда Богданы мы жили в Советске в её прекрасной четырёхкомнатной квартире с хорошим ремонтом, рядом находились пруд, сад, детская площадка. Сейчас мы переехали к бабушке Юлиане в Калининград.

— Вы сказали, что Иэн сменил школу. Как к нему относятся одноклассники?

— Он симпатичный и умный мальчик, прекрасно владеет двумя языками. Все ребята из школы сидят в интернете и, конечно, в курсе его ситуации, сочувствуют ему. Все понимают, что без мамы очень плохо.

— Как Иэн отреагировал на приговор американского суда?

— Он мне рассказал, что всю ночь молился и боялся просыпаться, переживая, что ей дадут 83 года. Тем не менее он тяжело воспринял срок в десять лет для мамы, потому что когда она освободится, то ему будет уже 25 лет.

— Выходят ли на связь с вами адвокаты Брайана Мобли?

Его адвокат и сам Брайан говорили, что мы препятствуем встречам с детьми. Договорившись, мы общались по Skype в присутствии его адвоката. Мобли разговаривал с девочками на английском, а ведь они совсем не понимают, в итоге включался переводчик и звучал женский голос. Девочки всегда были напряжёнными и просились скорее уйти.

— Мобли как-то участвует в воспитании детей?

— За всё это время он лишь раз передал девочкам подарки — на этот Новый год. С 2015 по 2018 год он был злостным неплательщиком алиментов. Правда, на суде его адвокат Алексей Волосюк заверил, что Мобли согласен и будет платить добровольно, но так ничего и не заплатил. Зато он потребовал, чтобы Богдана оплатила услуги его адвокатов в размере $18 тыс., а также $26 тыс. на психологическую реабилитацию дочерей. Как это должна будет сделать Богдана, находясь в тюрьме, я не представляю.

— Не тяжело ли вам воспитывать троих детей?

— Я не знаю, у вас есть родственники? Представьте, если мать детей попала в автомобильную катастрофу, нет её рядом, на кого детей оставить? В детский дом, что ли, отдавать?

— А в материальном плане? Ведь они нуждаются в одежде, питании, ходят в детский сад, школу, на секции и кружки.

— Все родственники участвуют в воспитании детей. Дедушке Богданы было 86 лет, он её очень любил и помогал, но, к сожалению, в этом году его не стало. Мы всей семьей пытаемся держаться на плаву.

— На что сейчас вы возлагаете надежды?

— Мы все очень надеемся на апелляционный суд, что разум всё-таки возобладает, и другой суд проявит милосердие. В прессе мы видим, как на суде в Вичите к ней относились и прокурор, и судья. Бывший муж требовал для неё максимального наказания, но где это видано, чтобы отец пожелал такое своим маленьким дочкам, о которых совсем не заботится, объяснив это тем, что чем дольше Богдана будет в заключении, тем скорее я освобожу и верну девочек в родную семью. Но какая родная семья, ведь у него новая жена и четверо детей. Мы считаем, что для русскоговорящих девочек оказаться там — это очень большой стресс.

Между тем мать россиянки Юлиана Филипюк продолжает бороться за свободу дочери. В беседе с RT Филипюк рассказала, что происходило с Богданой в следственном изоляторе, как к ней относились тюремные власти и сокамерницы и как она чувствует себя сейчас.

— Какой была ваша реакция на вынесенный Богдане приговор?

— Мы в шоке. Брайан Мобли попросил максимальный срок заключения для матери своих детей, а судья удовлетворил его просьбу. Считаем, что приговор несправедливый, носит односторонний характер, ведь интересы детей и матери не учтены. Мы ожидали, что судья не будет таким предвзятым, учтёт факт вопиющего нарушения прав Богданы, когда за пару дней до суда присяжных в следственном изоляторе округа Батлер Богдану незаконно медикаментозным путём лишили компетентности и дееспособности.

— Расскажите об условиях содержания Богданы в американской тюрьме.

— Условия были просто ужасающие, сейчас тоже не лучше. Сразу после задержания Богдану поместили в камеру, где она могла только стоять. Всю ночь она стояла на бетонном полу. Потом в камере изолятора округа Батлер вместе с ней сидели ещё сорок человек. Кровати были двухъярусными, Богдану распределили на второй ярус, а у неё проблемы с позвоночником. Был момент, когда находившихся в камере людей заставили мыть стены водой из унитаза, а это полная антисанитария.

За три дня до суда присяжных Богдану поместили в одиночную камеру, и что там с ней делали — неизвестно. Из медицинских отчётов, которые мы получили с большим трудом, выяснилось, что ей ввели без её согласия сильные психотропные лекарства. Я считаю, что это была попытка уничтожить мою дочь, лишить её здравого смысла и жизни. Её хотели убить.

— Вы сказали, что у дочери проблемы с позвоночником. Ей оказывали медицинскую помощь?

— Первые две недели в изоляторе ей не давали никаких медикаментов. В результате у неё обострилась аллергия. Кроме того, она остро нуждалась в антигистаминных препаратах, но ей их не давали. Также в тюрьме ее заразили педикулёзом, настолько условия содержания были антисанитарными.

Когда мы приехали к Богдане в медицинский центр Carswell в штате Техас, куда её направили после изолятора округа Батлер, она была в дистрофическом состоянии. Она находилась в инвалидном кресле, была обездвижена, не могла есть, пить, говорить. Страшно, до чего люди могут довести здорового человека. Богдана физически и психически была абсолютно здоровым человеком. В Батлере за два-три дня её буквально превратили в калеку. Было совершено преступление, и с этим ещё предстоит разобраться. Даже главный врач больницы был очень удивлён, на каком основании ей давали халдол. Он сказал, что мне как матери надо оформлять над Богданой опекунство, потому что у неё потеряна дееспособность.

— Как к ней относились сокамерницы и тюремные власти?

— С предубеждением. Шериф её оскорблял, обзывал и говорил: «Ты кто такая? Иди отсюда вон». Одна из охранниц тюрьмы заставила её раздеться перед остальными охранниками, угрожая расправой.

Позже сокамерницы ходили к руководству Батлера и просили, чтобы они согласились перевести Богдану с верхней полки на нижнюю, потому что она в какой-то момент уже не могла туда самостоятельно забираться и проводила ночь сидя на стуле. Три сокамерницы заявили, что готовы уступить свою нижнюю койку. Без согласия руководства они не могли поменяться. Они также были удивлены, почему Богдану изолировали: они говорили, что Богдана очень хорошая и доброжелательная девушка.

— Как сейчас себя чувствует Богдана, как её здоровье?

— Врачам Carswell понадобилось восемь месяцев, чтобы восстановить мою дочь, но до сих пор она не помнит ничего с момента, как оказалась в одиночной камере. Она спрашивала у меня: «Мама, а что я здесь делаю? Вокруг больные люди. Какой сегодня год? Наверное, мои дети уже очень большие».

Было возмутительно и прискорбно наблюдать, как на вынесении приговора 6 июня в Вичите прокурор Джейсон Харт заявил, что недееспособное состояние Богданы — это притворство. Это верх цинизма и необъяснимая жестокость. Как прокурор может не доверять целому штату медицинских сотрудников?

— Выходит ли на связь с вами её бывший муж? Были сообщения о том, что он по-прежнему предлагает ей совместную опеку и не собирается изолировать детей от мамы?

— Со мной он не выходит на связь. Иногда он пишет мне в Skype, может ли он видеться с детьми. Я попросила адвокатов о том, чтобы они меня оградили от него, чтобы он перестал меня преследовать, потому что вопрос общения с детьми ко мне не относится и мною не регулируется, и я даже не могу ответить ему. Видимо, Брайан Мобли — известный провокатор и манипулятор и у него есть какой-то план.