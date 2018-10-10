«День-два не играют роли»: Лавров о возможных задержках демилитаризации Идлиба
Процесс урегулирования в сирийской провинции Идлиб идёт успешно. Об этом в ответ на вопрос RT заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Андорры Марией Убак. Он подчеркнул, что демилитаризованные зоны в регионе с 15 октября будут функционировать полноценно, однако возможна и задержка на «день-два». RT вёл прямую трансляцию.
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