«Принцип «хайли лайкли» не годится»: Лавров о ходе расследования дела Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас подвели итоги переговоров в Берлине. В ходе встречи дипломаты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес международные проблемы, включая урегулирование ситуации в Сирии. RT вёл прямую трансляцию.