«Невежество или фейковые новости»: как в России ответили на обвинения в нападении граждан РФ на фанатов в Киеве

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Полина Духанова
Британские СМИ, обвиняя россиян в причастности к нападению на английских фанатов в Киеве, невежественны или «сознательно распространяют фейковые новости». Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на публикацию газеты The Daily Mirror об инциденте, который произошёл 24 мая. В дипмиссии отметили, что русский язык — один из самых распространённых в Киеве, а Государственная пограничная служба Украины ограничила въезд на территорию страны мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, являющихся гражданами России. Напомним, что нападение на болельщиков британской команды «Ливерпуль» произошло накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.
Как в России ответили на обвинения в нападении граждан РФ на фанатов в Киеве
  • Здание Министерства иностранных дел РФ
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Заявления британских СМИ о том, что хулиганы, напавшие на английских фанатов в Киеве, — российские граждане — невежественны или имеют определённую цель. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на публикацию газеты The Daily Mirror. В частности, уточнили в дипмиссии, издание могло «сознательно распространять фейковые новости».

Выводы британского таблоида, сделанные на основании того, что злоумышленники говорили по-русски, дипломаты также раскритиковали.

«The Daily Mirror обвиняет «русских» в атаке на болельщиков «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов, поскольку нападавшие говорили по-русски. Однако россиян призывного возраста не пускает в страну Госпогранслужба Украины. При этом русский язык является наиболее распространённым в Киеве», — говорится в Twitter посольства.

«Как стая собак»

Напомним, что нападение произошло в одном из ресторанов украинской столицы накануне финала Лиги чемпионов 24 мая. Группа из 20 человек атаковала болельщиков британской команды «Ливерпуль». Они забросали гостей осколками стекла, а также стульями и столами. Британцы получили порезы шеи и головы.

«Люди ворвались неожиданно, начали бросаться стульями и столами, избивать болельщиков. Британцы не ожидали нападения: в тот момент они спокойно ужинали. Весь пол ресторана был в крови, больше всего пострадали два иностранца. Вскоре приехала полиция, но к тому времени почти все хулиганы убежали», — рассказал RT сотрудник ресторана.

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Один из пострадавших описал инцидент как нападение «стаи собак». При этом он отметил, что приехал в Киев «посмотреть футбол, а не драться».

Киевские полицейские смогли задержать только двоих хулиганов. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего злоумышленников отпустили.

В Министерстве внутренних дел Украины инциденту не придали особого значения, заявив, что это «стандартная ситуация».

«Ничего страшного и ничего экстраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу. Им, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», — отметил глава ведомства Зорян Шкиряк.

Сделали выводы

Несмотря на это, The Daily Mirror провела своё расследование, установив, что нападавшие были, по всей видимости, «русскими». Такой вывод издание сделало, исходя из надписи на майке одного из хулиганов «Все против нас, мы против всех», а также из разговора между правоохранителями и задержанными.

В связи с этим газета заподозрила в атаке российских фанатов, которые якобы специально приехали на Украину, чтобы испортить финал Лиги чемпионов британским болельщикам. Помимо этого, утверждает The Daily Mirror, хулиганы предупредили гостей из Соединённого Королевства, что те «столкнутся с адом во время чемпионата мира в России».

При этом ответственность за произошедшее взяла на себя группировка Trouble Company, которая поддерживает киевский ЦСКА.

«Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе «Олимпийского». Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев). К слову, залп кучи подручных предметов от гостей столицы, пара акционеров задержаны», — говорится на странице группы в Instagram.

Однако британская газета уверена, что на самом деле за всем этим стоят именно «русские». В качестве обоснования она привела слова одного из подписчиков группы, который заявил, что это была лишь «тренировка» перед грядущим ЧМ.

«Многие хулиганы из Troubled Company имеют отлаженные связи с группировками из других стран, включая Россию. Участники говорят по-русски и носят чёрные майки с русскими слоганами», — писала The Daily Mirror.

  • Стадион «Олимпийский» в Киеве, где проходил финал Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Везде видят русских

В Госдуме инсинуации издания ранее назвали желанием во всём видеть «русский след». В частности, такое мнение в беседе с RT высказал член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

«Вероятно, в извержении вулкана на Гавайях также увидят русский след. Россию сейчас пытаются обвинить во всех бедах. Читать заявления британских журналистов о причастности российских болельщиков к нападению на британцев просто смешно. Говорить такое глупо. Мы выступаем против подобных инцидентов», — сказал он.

Депутат выразил мнение, что все обвинения в адрес России направлены на нагнетание атмосферы в преддверии чемпионата мира по футболу. Поэтому, считает он, в западных СМИ выйдет ещё не одна подобная статья.

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