«В условиях новых вызовов»: журналисты обсудили будущее СМИ в рамках ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума, который стартует в четверг, прошёл саммит информационных агентств. На повестке встречи — будущее журналистики в условиях новых вызовов. В дискуссии приняли участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, вице-президент по международным новостям Associated Press Иэн Филлипс, генеральный директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян, исполнительный директор агентства Kyodo Хироки Сугита, а также генеральный директор ANSA Джузеппе Чербоне. RT вёл прямую трансляцию.

Трансляция предоставлена Петербургским международным экономическим форумом.