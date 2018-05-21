Нежелательное превосходство: как западные журналисты возмущаются популярностью RT

Популярные западные СМИ регулярно публикуют негативные материалы об RT, поддаваясь антироссийской истерии политического истеблишмента. При этом журналистам приходится признавать, что материалы российского телеканала нередко становятся самыми популярными в соцсетях и выпадают первыми при поиске в YouTube или Google. Успехи RT, в том числе онлайн-платформ телеканала, ещё больше раздражают иностранные СМИ, поэтому они объясняют их «пропагандистской кампанией» и «непрозрачностью поисковых алгоритмов».

В представлении многих западных СМИ и политиков телеканал RT работает в качестве «рупора Кремля». Однако даже им с видимым неудовольствием приходится признавать, что материалы RT зачастую пользуются большой популярностью у европейских и американских читателей.

В частности, западные издания выражают удивление, что информацию о движении со спорной репутацией «Белые каски» большинство предпочитают получать именно от RT.

«По совету друга я вбила словосочетание «Белые каски» в поисковой строке на YouTube. Семь из десяти первых результатов были ссылками на нападки на трансляции организации со стороны RT — российского государственного пропагандистского канала», — пишет журналист The Washington Post Энн Эпплбаум.

«Белые каски» называют себя «миротворческой организацией», однако многие жители Сирии считают их пособниками террористов. Жители Думы, где правительственные войска якобы совершили «химическую атаку», подтверждали постановочность роликов движения в штаб-квартире ОЗХО. Однако Запад продолжает считать критику в их адрес необоснованной.

Своё «исследование» освещения деятельности «Белых касок» также провёл корреспондент Vice News Алекс Луббен.

«Первые три строчки при поиске словосочетания «Белые каски» в YouTube занимают видео, опубликованные российским государственным новостным агентством RT», — такой пример «массовой пропагандистской кампании» приводит журналист.

Успехи RT на YouTube отметила сотрудница Лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета — американского неправительственного аналитического центра, который называют продвигающим идеологию НАТО. В своей статье на Medium Донара Бароян написала, что материалы RT лидируют в разделах «Мировые новости» и «Новости США». При этом она признаёт, что все видео, рекомендованные к просмотру, были достоверными, но объясняет этот факт по-своему.

«Эти видеоролики помогают RT завоевать доверие со стороны зрителей и алгоритмов YouTube, что впоследствии используется компанией для продвижения дезинформирующего контента собственного производства на определённые темы», — делает «вывод» автор.

Одной из таких «тем» является дело об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В другой своей статье Бароян пишет, что с 28 марта по 4 февраля около двух третей посвящённых инциденту материалов, распространённых в соцсетях, были опубликованы RT и Sputnik. По её мнению, таким образом российские СМИ воспользовались заявлением лаборатории «Портон-Даун», которая не смогла установить происхождение отравляющего вещества.

«RT — это самый рекомендуемый источник (на YouTube. — RT) по химической атаке в Думе, отравлению Скрипалей и сирийским «Белым каскам». По этим трём темам у Кремля есть заинтересованность в распространении дезинформации», — считает Бароян.

Беспокойство на Западе вызывает популярность RT на других рынках. В обзоре трендов, вышедшем в конце апреля на немецком портале Meedia, отмечается, что посты RT Deutsch в Facebook и Twitter по корейской тематике комментируются и публикуются чаще, чем материалы других СМИ.

По данным специализированного СМ-портала 10000flies, RT Deutsch в апреле поднялся в рейтинге немецких СМИ по распространяемости в соцсетях с 17-го места на 7-е, установив рекорд роста. Такой результат обеспечили статьи RT Deutsch по теме вокруг отравления Скрипалей (3 топ-статьи по теме в сумме получили больше 100000 взаимодействий).

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То же самое касается и YouTube. RT на этой платформе является лидером с более чем 5 млрд просмотров, сохранив безоговорочное лидерство среди международных телеканалов. По совокупному числу просмотров RT опережает новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews.

Директор ведомства по делам СМИ Берлина и Бранденбурга Аня Циммер в ходе выступления на конференции re:publica рассказала, что искала в YouTube по слову «Сирия». Она с удивлением обнаружила, что в результатах выпадали ролики RT Deutsch, но не немецких телеканалов ARD и ZDF.

CNN, в свою очередь, опубликовал результаты исследования Lowy Institute, согласно которым Москва успешна в распространении своих информационных сетей в азиатских странах. Глава проекта Эрве Лемайё отметил, что «RT и её англоязычный вещатель более популярны в Азии, чем китайский эквивалент CGNT».

Автор Open PR Томас Вюст отмечал, что неоднократно вбивал слова «Сирия» и «Россия» в поиск Google, и каждый раз ему выпадали материалы RT и Sputnik. Другие источники, такие как Spiegel Online и Die Zeit, удалось обнаружить только после поиска по новостям. В Google объяснить этот «феномен» не смогли, и журналист поспешил обвинить компанию в «непрозрачности поисковых алгоритмов».