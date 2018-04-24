В память о встрече на Эльбе: послы России и США проводят телемост Москва — Вашингтон

Почти 73 года назад — 25 апреля 1945-го — произошла историческая встреча советских и американских войск близ города Торгау на реке Эльба. Тогда союзники вместе праздновали победу над гитлеровской Германией, которая формально была закреплена спустя две недели. В память о тех событиях посол России в США Анатолий Антонов и его американский коллега Джон Хантсман проводят телемост Москва — Вашингтон. RT ведёт прямую трансляцию.