Не связан с терроризмом: что известно о взрыве в столице Швеции

Причиной взрыва в Стокгольме, вероятно, была ручная граната. Об этом заявил офицер полиции Ларс Алваршьё. Он также отметил, что этот тип оружия часто попадает в страну из республик бывшей Югославии. В результате инцидента один мужчина погиб, находившаяся с ним женщина получила ранения. Что известно о взрыве в столице Швеции — в материале RT.

Два человека пострадали при взрыве неизвестного предмета в пригороде Стокгольма. 60-летний мужчина и его 45-летняя спутница получили серьёзные ранения и были доставлены в больницу, где потерпевший позднее скончался от полученных ранений.

Инцидент произошёл в 11:07 по местному времени (13:07 мск) у наземной станции метро «Ворбю горд» в нескольких километрах к юго-западу от шведской столицы. По сообщению полиции, мужчина подобрал неопознанный пока объект, после чего произошёл взрыв.

«На земле было что-то, мужчина поднял это, а затем раздался взрыв», — цитирует полицейского Свена-Эрика Олссона новостное агентство TT.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу, где мужчина скончался спустя пару часов. У 45-летней женщины диагностированы рваные раны лица и повреждения нижней части тела.

Станция метро «Ворбю горд» была закрыта, и поезда проезжали её без остановок. Район происшествия оцеплен, на месте ЧП работают сапёры и криминалисты.

В полиции уже поспешили сообщить, что инцидент не связан с терроризмом. Там также полагают, что погибший вряд ли был преднамеренной целью взрыва, кто бы ни оставил взрывное устройство возле станции, передаёт The Local.

«Не имеет никакого отношения к терроризму», — заявил ABC News представитель полиции.

Вместе с тем газета Aftonbladet сообщила, что взрыв был вызван детонацией ручной гранаты, однако силовики пока официально не подтвердили и не опровергли эти данные.

«У меня нет такой информации, но очевидно, что это был достаточно мощный заряд, чтобы мужчина так серьёзно пострадал, — заявил Олссон. — Насколько я знаю, нет конкретных сведений, указывающих на то, что взрыв был нацелен на этих двух людей».

«Мы не можем быть на 100% уверены, что это ручная граната, но это рабочая гипотеза», — заявил позднее офицер стокгольмской полиции Ларс Алваршьё.

Он также сообщил, что старые боевые гранаты «часто завозятся» из стран бывшей Югославии.

«Часто они завозятся из бывшей Югославии, возможно, пролежали где-нибудь в подвале много лет и представляют опасность. Но мы удивлены, что она не взорвалась раньше», — приводит слова Алваршьё РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов начали предварительное следствие по делу об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

На момент публикации материала по этому делу нет ни подозреваемых, ни задержанных.

При этом, по словам одного из очевидцев инцидента, это первый подобный инцидент в районе Худдинге за много лет.

«Я прожил здесь 40 лет, и впервые такое происходит, — цитирует Aftonbladet Драгана Станковича. — Я слышал мощный взрыв».

Ранее издание Dagens Nyheter сообщало, что правительство Швеции планирует провести оружейную амнистию. В период с 15 декабря 2018 года по 11 января 2019 года жителям страны предложат добровольно сдать незарегистрированные взрывчатые вещества, в том числе гранаты.

Власти страны надеются, что таким образом им удастся изъять часть взрывчатых веществ, которые могут быть использованы преступными группировками.

«Этот шаг связан с тем, что преступные группировки в целом получили более широкий доступ к оружию, которое они используют как в борьбе друг с другом, так и против системы правосудия. Мы должны изъять это оружие из обращения», — заявил министр юстиции Морган Юханссон.

При этом он отметил, что опыт проведения оружейных амнистий у властей имеется, однако в отношении гранат и взрывчатых веществ правительство применяет эту меру впервые.

«В ходе предыдущих оружейных амнистий были сданы тысячи единиц оружия, но такого опыта (в отношении гранат. — RT) у нас ещё не было. Это будет первый раз», — подчеркнул Юханссон.

По информации Dagens Nyheter, в Швеции в 2016 году было зарегистрировано 27 случаев разрывов гранат, в 2015-м — всего десять.