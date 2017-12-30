«Эта помощь изменит их будущее»: музыкант из Европы начал сбор средств для обездоленного героя фильма RT
- © Кадр из фильма «Драгоценное Конго» / RT
История главного героя документального фильма «Драгоценное Конго» (Congo, My Precious), снятого в 2016 году, может получить счастливое продолжение. Драматическая судьба конголезского певца Бернарда Калуме Булери тронула европейского блюзмена Джима Бруса, который посмотрел картину RT. Брус решил помочь своему африканскому коллеге и открыл 10 декабря сбор средств. На фандрайзинговой платформе он надеется собрать €30 тыс.
«Ваша поддержка не только изменит его жизнь, но и позволит его детям нормально питаться и регулярно посещать школу. Эта помощь изменит их будущее. Я узнал о ситуации Бернарда из документального фильма, и несмотря на то что главной темой картины были рудники по добыче колтана, история Булери стала очень значимой частью этой ленты», — говорится в обращении Джима Бруса.
По его мнению, правда об эксплуатации населения бедных стран вызывает чувство вины или гнев. Однако эмоции здесь не помогут — необходимо действовать, считает музыкант. Если средства будут собраны, Бернард сможет купить грузовик и начать собственное дело, пусть и небольшое.
Автор «Драгоценного Конго» Анастасия Трофимова спросила у героя своей ленты, знает ли он о сборе средств. Оказалось, что музыканты — конголезский и европейский — уже успели пообщаться и Бернард очень благодарен коллеге за поддержку. Недавно у Бернарда родилась дочка, которую назвали Настей в честь автора документального фильма RT.
Это не первый случай, когда материалы RT привлекают внимание общества к той или иной проблеме.
Например, после выхода в эфир фильма «Один день в серой зоне» пенсионер из Уэльса Роджер Данфорд связался с семьёй главной героини ленты, первоклассницы Маши из донбасского посёлка Зайцево. Свои письма он сопроводил денежными переводами, которые поддержали семью, живущую на линии фронта.
Нередко освещение в СМИ проблемы становится первым шагом к её решению. Так, после того как на RT появился материал о фермере из Зауралья, оказавшемся под следствием за использование GPS-трекера для отслеживания передвижения своего телёнка, Генпрокуратура начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбуждённых по ст. 138.1 УК России («Незаконный оборот шпионских устройств»). А в Госдуме подготовили законопроект о декриминализации бытового использования таких устройств. И это далеко не единственные подобные примеры.
«Я не вижу выхода»
Герой фильма «Драгоценное Конго» Бернард Булери в 1980-х в поисках заработка уехал из Демократической Республики Конго в соседнюю Руанду. Там он создал музыкальную группу Sans Frontiere Musica, которая быстро завоевала популярность. Бернард женился на руандийке, но семейное счастье продлилось недолго. В 1994 году в Руанде начался геноцид тутси. Всего за 100 дней жертвами расправы стали около 1 млн человек.
- Перезахоронение убитых представителей племени тутси, окрестности города Кадуха, Руанда
- Reuters
- © Corinne Dufka
Жена Бернарда была из племени тутси, и ворвавшиеся в дом бандиты убили её на глазах мужа и детей.
«Мы прожили восемь лет вместе, до того как её убили. Я сидел в гостиной с детьми, учил их играть на гитаре, жена в это время была на кухне. И вдруг в дом зашли четверо вооружённых бойцов хуту. Они сказали: «Мы пришли за змеей, которая здесь живёт». Когда жена услышала их голоса, она подумала, что это мои друзья из группы. Она открыла дверь кухни, и один из них закричал: «Вот и змея, которую мы ищем!»
Они вытащили мою жену на улицу и собирались зарубить её мачете. Дети стояли рядом, и я начал умолять: «Пожалуйста, вместо того чтобы рубить её мачете, просто застрелите!»
А они ответили: «Нет, змей не убивают пулями, это нам в убыток». И они начали рубить её. И тогда я заплатил $5, чтобы мою жену застрелили. Но я не мог сопротивляться, не мог ничего сделать. Дети стояли рядом, и я должен был увести их в дом», — рассказал музыкант автору фильма RT.
Бернард долго пытался найти убийц жены и отомстить за её смерть, но потом понял, что должен вернуться к нормальной жизни ради детей.
«В конце концов я понял, что наша ненависть разрушает не тех, кого мы ненавидим, а нас самих», — говорит Бернард.
- Миссия ООН в Конго, 2004 год
- Reuters
Вернувшись в Конго в 1994 году, Бернард начал работать в миссии ООН. В то время по всей стране бушевала война, людей убивали повсеместно, но миссия ООН ничего не могла с этим сделать. Сотрудники ООН находились в стране в качестве наблюдателей, даже если убийства происходили в 200 метрах от миссии, ооновцы ничего не предпринимали для спасения людей, отмечает Бернард. Вскоре, несмотря на баснословную по местным меркам зарплату, он уволился.
- Бернард Калуме Булери
- © Анастасия Трофимова/RT
Сейчас Булери работает фиксером — помогает иностранным журналистам, организуя проживание и перемещение съёмочных групп в Конго. Но эта деятельность даёт очень скромный доход, обеспечивающий Бернарду и его семье лишь скудное пропитание. Другой работы в регионе нет, и сбор средств, инициированный европейским блюзменом Джимом Брусом, — единственная их надежда сегодня.
Бернард мечтает, чтобы его дети вырвались когда-нибудь из того замкнутого круга нищеты, в котором сегодня оказались почти все жители республики. Большинство конголезцев заняты кустарной добычей колтана (жаропрочный минерал), получая за свою работу мизерное вознаграждение.
- Бернард Калуме Булери с семьёй
- © Анастасия Трофимова/RT
«Я не могу сказать, что мы, жители Конго, хозяева своей судьбы. От наших ископаемых выигрывают западные страны, а не местное население. Они забирают всё. Они становятся богаче, а мы всё беднее. У нас никогда не будет сил, чтобы бросить вызов Западу. Так что наше будущее — это будущее рабов. Хуже всего то, что я не вижу выхода. Мне кажется, его нет», — говорил Бернард автору фильма «Драгоценное Конго».
Танталовые муки
Колтан (тантал) относится к ценным рудам, именно из него получают танталит — элемент, применяемый в целом ряде сфер — от изготовления жаропрочных сплавов до производства хирургического оборудования. Уникальные свойства тантала делают его незаменимым в производстве электроники и радиотехники.
Значительными залежами танталовых руд располагают Германия, США, Швеция, Египет и Саудовская Аравия. Однако большая часть разведанных запасов сконцентрирована в Африке, преимущественно на территории Демократической Республики Конго. Природные богатства страны обернулись для неё настоящим проклятием.
В конце XIX века бельгийский король Леопольд II организовал Международную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки. В регион направлялись европейские эмиссары, чтобы навязать местным элитам кабальные договоры, ставившие территорию в зависимость от бельгийской короны. Так в 1908 году Конго превратился в бельгийскую колонию.
После Второй мировой войны в стране начался подъём профсоюзных и политических движений. Видным антиколониальным деятелем тех лет был Патрис Лумумба, ставший первым премьер-министром Конго после провозглашения независимости в 1960 году. Политика Лумумбы натолкнулась на сопротивление прозападных сил, в результате он был арестован и вскоре убит, а страну охватила гражданская война, конец которой был положен жёсткой политикой диктатора Мобуту. После падения его режима в 1997 году в Конго вновь разгорелся междоусобный конфликт, продлившийся почти пять лет. Помимо межэтнических противоречий, эксперты называют причиной войны передел месторождений полезных ископаемых.
- Танталовая руда на заводе по переработке полезных ископаемых в Гатумбе на западе Руанды, 25 ноября 2009 года
- Reuters
Сегодня население ДРК вынуждено выживать в крайне тяжёлых условиях. По уровню безработицы страна бьёт рекорды — по данным CIA World Factbook, в 2016 году этот показатель составил 53%. Многие вынуждены трудиться в нечеловеческих условиях, чтобы выжить. Добыча ведётся вручную — люди прорывают многометровые туннели в земной породе, ни о какой технике безопасности речи не идёт. За килограмм колтана рабочие получают около $3, в то время как его рыночная стоимость составляет не менее $100. Добытое сырьё транспортируется в портовый город Букаву, откуда отправляется на экспорт.
Местные жители рассказывали съёмочной группе RT, что уже почти потеряли надежду.
«Погоня за сверхприбылями диктует свои условия. Владельцам проще вложиться в охранные предприятия, чем в развитие производства и зарплаты. Положение рабочих, добывающих колтан, ничем не отличается, к примеру, от положения сборщиков опия в Афганистане. По сути это новое рабовладение, хотя люди и идут на эту работу сами — других условий там просто нет», — пояснил в интервью RT специалист по Южной Африке Александр Зданевич.
Местные жители недалеки от истины, когда возлагают вину за своё бедственное положение на западные страны, считает эксперт. Ведь скупкой колтана, пусть и через посредников, занимаются западные корпорации. Так или иначе, но именно они задают тон, цены, правила игры в этой сфере. В то же время никакой реальной поддержки со стороны Запада конголезцы не видят.
«К сожалению, хотя в западных странах любят говорить о бедственном положении Африки, до практической помощи дело не доходит. Никто не едет в Африку, чтобы решать проблемы на местах. Если помощь и оказывается, то в виде финансовых траншей, которые не доходят до народа», — подытожил Зданевич.
Смотрите фильм «Драгоценное Конго» на сайте RTД.
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