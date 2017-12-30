«Эта помощь изменит их будущее»: музыкант из Европы начал сбор средств для обездоленного героя фильма RT

Британского блюзмена Джима Бруса глубоко тронул документальный фильм RT «Драгоценное Конго». Он начал сбор средств для помощи одному из героев. Теперь на краудфандинговом ресурсе можно оставить пожертвование для семьи Бернарда Булери — певца, потерявшего жену во время геноцида в Руанде и пережившего гражданскую войну в Конго. О трагических событиях современной Африки и о том, как изменилась судьба героя после выхода документального фильма, — в материале RT.

История главного героя документального фильма «Драгоценное Конго» (Congo, My Precious), снятого в 2016 году, может получить счастливое продолжение. Драматическая судьба конголезского певца Бернарда Калуме Булери тронула европейского блюзмена Джима Бруса, который посмотрел картину RT. Брус решил помочь своему африканскому коллеге и открыл 10 декабря сбор средств. На фандрайзинговой платформе он надеется собрать €30 тыс.

«Ваша поддержка не только изменит его жизнь, но и позволит его детям нормально питаться и регулярно посещать школу. Эта помощь изменит их будущее. Я узнал о ситуации Бернарда из документального фильма, и несмотря на то что главной темой картины были рудники по добыче колтана, история Булери стала очень значимой частью этой ленты», — говорится в обращении Джима Бруса.

По его мнению, правда об эксплуатации населения бедных стран вызывает чувство вины или гнев. Однако эмоции здесь не помогут — необходимо действовать, считает музыкант. Если средства будут собраны, Бернард сможет купить грузовик и начать собственное дело, пусть и небольшое.

Автор «Драгоценного Конго» Анастасия Трофимова спросила у героя своей ленты, знает ли он о сборе средств. Оказалось, что музыканты — конголезский и европейский — уже успели пообщаться и Бернард очень благодарен коллеге за поддержку. Недавно у Бернарда родилась дочка, которую назвали Настей в честь автора документального фильма RT.

Это не первый случай, когда материалы RT привлекают внимание общества к той или иной проблеме.

Например, после выхода в эфир фильма «Один день в серой зоне» пенсионер из Уэльса Роджер Данфорд связался с семьёй главной героини ленты, первоклассницы Маши из донбасского посёлка Зайцево. Свои письма он сопроводил денежными переводами, которые поддержали семью, живущую на линии фронта.

Нередко освещение в СМИ проблемы становится первым шагом к её решению. Так, после того как на RT появился материал о фермере из Зауралья, оказавшемся под следствием за использование GPS-трекера для отслеживания передвижения своего телёнка, Генпрокуратура начала масштабную проверку всех уголовных дел, возбуждённых по ст. 138.1 УК России («Незаконный оборот шпионских устройств»). А в Госдуме подготовили законопроект о декриминализации бытового использования таких устройств. И это далеко не единственные подобные примеры.

«Я не вижу выхода»

Герой фильма «Драгоценное Конго» Бернард Булери в 1980-х в поисках заработка уехал из Демократической Республики Конго в соседнюю Руанду. Там он создал музыкальную группу Sans Frontiere Musica, которая быстро завоевала популярность. Бернард женился на руандийке, но семейное счастье продлилось недолго. В 1994 году в Руанде начался геноцид тутси. Всего за 100 дней жертвами расправы стали около 1 млн человек.

Перезахоронение убитых представителей племени тутси, окрестности города Кадуха, Руанда

Reuters

© Corinne Dufka

Жена Бернарда была из племени тутси, и ворвавшиеся в дом бандиты убили её на глазах мужа и детей.

«Мы прожили восемь лет вместе, до того как её убили. Я сидел в гостиной с детьми, учил их играть на гитаре, жена в это время была на кухне. И вдруг в дом зашли четверо вооружённых бойцов хуту. Они сказали: «Мы пришли за змеей, которая здесь живёт». Когда жена услышала их голоса, она подумала, что это мои друзья из группы. Она открыла дверь кухни, и один из них закричал: «Вот и змея, которую мы ищем!»

Они вытащили мою жену на улицу и собирались зарубить её мачете. Дети стояли рядом, и я начал умолять: «Пожалуйста, вместо того чтобы рубить её мачете, просто застрелите!»

А они ответили: «Нет, змей не убивают пулями, это нам в убыток». И они начали рубить её. И тогда я заплатил $5, чтобы мою жену застрелили. Но я не мог сопротивляться, не мог ничего сделать. Дети стояли рядом, и я должен был увести их в дом», — рассказал музыкант автору фильма RT.

Бернард долго пытался найти убийц жены и отомстить за её смерть, но потом понял, что должен вернуться к нормальной жизни ради детей.

«В конце концов я понял, что наша ненависть разрушает не тех, кого мы ненавидим, а нас самих», — говорит Бернард.

Миссия ООН в Конго, 2004 год

Reuters

Вернувшись в Конго в 1994 году, Бернард начал работать в миссии ООН. В то время по всей стране бушевала война, людей убивали повсеместно, но миссия ООН ничего не могла с этим сделать. Сотрудники ООН находились в стране в качестве наблюдателей, даже если убийства происходили в 200 метрах от миссии, ооновцы ничего не предпринимали для спасения людей, отмечает Бернард. Вскоре, несмотря на баснословную по местным меркам зарплату, он уволился.

Бернард Калуме Булери

© Анастасия Трофимова/RT

Сейчас Булери работает фиксером — помогает иностранным журналистам, организуя проживание и перемещение съёмочных групп в Конго. Но эта деятельность даёт очень скромный доход, обеспечивающий Бернарду и его семье лишь скудное пропитание. Другой работы в регионе нет, и сбор средств, инициированный европейским блюзменом Джимом Брусом, — единственная их надежда сегодня.

Бернард мечтает, чтобы его дети вырвались когда-нибудь из того замкнутого круга нищеты, в котором сегодня оказались почти все жители республики. Большинство конголезцев заняты кустарной добычей колтана (жаропрочный минерал), получая за свою работу мизерное вознаграждение.

Бернард Калуме Булери с семьёй

© Анастасия Трофимова/RT

«Я не могу сказать, что мы, жители Конго, хозяева своей судьбы. От наших ископаемых выигрывают западные страны, а не местное население. Они забирают всё. Они становятся богаче, а мы всё беднее. У нас никогда не будет сил, чтобы бросить вызов Западу. Так что наше будущее — это будущее рабов. Хуже всего то, что я не вижу выхода. Мне кажется, его нет», — говорил Бернард автору фильма «Драгоценное Конго».

Танталовые муки

Колтан (тантал) относится к ценным рудам, именно из него получают танталит — элемент, применяемый в целом ряде сфер — от изготовления жаропрочных сплавов до производства хирургического оборудования. Уникальные свойства тантала делают его незаменимым в производстве электроники и радиотехники.

Значительными залежами танталовых руд располагают Германия, США, Швеция, Египет и Саудовская Аравия. Однако большая часть разведанных запасов сконцентрирована в Африке, преимущественно на территории Демократической Республики Конго. Природные богатства страны обернулись для неё настоящим проклятием.

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В конце XIX века бельгийский король Леопольд II организовал Международную ассоциацию для исследования и цивилизации Центральной Африки. В регион направлялись европейские эмиссары, чтобы навязать местным элитам кабальные договоры, ставившие территорию в зависимость от бельгийской короны. Так в 1908 году Конго превратился в бельгийскую колонию.

После Второй мировой войны в стране начался подъём профсоюзных и политических движений. Видным антиколониальным деятелем тех лет был Патрис Лумумба, ставший первым премьер-министром Конго после провозглашения независимости в 1960 году. Политика Лумумбы натолкнулась на сопротивление прозападных сил, в результате он был арестован и вскоре убит, а страну охватила гражданская война, конец которой был положен жёсткой политикой диктатора Мобуту. После падения его режима в 1997 году в Конго вновь разгорелся междоусобный конфликт, продлившийся почти пять лет. Помимо межэтнических противоречий, эксперты называют причиной войны передел месторождений полезных ископаемых.

Танталовая руда на заводе по переработке полезных ископаемых в Гатумбе на западе Руанды, 25 ноября 2009 года

Reuters

Сегодня население ДРК вынуждено выживать в крайне тяжёлых условиях. По уровню безработицы страна бьёт рекорды — по данным CIA World Factbook, в 2016 году этот показатель составил 53%. Многие вынуждены трудиться в нечеловеческих условиях, чтобы выжить. Добыча ведётся вручную — люди прорывают многометровые туннели в земной породе, ни о какой технике безопасности речи не идёт. За килограмм колтана рабочие получают около $3, в то время как его рыночная стоимость составляет не менее $100. Добытое сырьё транспортируется в портовый город Букаву, откуда отправляется на экспорт.

Местные жители рассказывали съёмочной группе RT, что уже почти потеряли надежду.

«Погоня за сверхприбылями диктует свои условия. Владельцам проще вложиться в охранные предприятия, чем в развитие производства и зарплаты. Положение рабочих, добывающих колтан, ничем не отличается, к примеру, от положения сборщиков опия в Афганистане. По сути это новое рабовладение, хотя люди и идут на эту работу сами — других условий там просто нет», — пояснил в интервью RT специалист по Южной Африке Александр Зданевич.

Местные жители недалеки от истины, когда возлагают вину за своё бедственное положение на западные страны, считает эксперт. Ведь скупкой колтана, пусть и через посредников, занимаются западные корпорации. Так или иначе, но именно они задают тон, цены, правила игры в этой сфере. В то же время никакой реальной поддержки со стороны Запада конголезцы не видят.

«К сожалению, хотя в западных странах любят говорить о бедственном положении Африки, до практической помощи дело не доходит. Никто не едет в Африку, чтобы решать проблемы на местах. Если помощь и оказывается, то в виде финансовых траншей, которые не доходят до народа», — подытожил Зданевич.

Смотрите фильм «Драгоценное Конго» на сайте RTД.