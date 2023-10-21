Из-за домыслов о якобы причастности войск РФ к ударам по селу Гроза: МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии

В российском МИД рассказали о вызове на Смоленскую площадь временного поверенного в делах Чехии в Москве. Ему был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте украинских измышлений о мнимой причастности ВС РФ к ударам по гражданской инфраструктуре в населённом пункте Гроза Харьковской области. Ещё в начале октября Дмитрий Песков подчёркивал, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

Министерство иностранных дел России сообщило, что на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Чехии в Москве Ян Ондржейка, где ему заявили протест из-за фейков об ударе по селу Гроза Харьковской области.

«17 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооружённых сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населённом пункте Гроза», — говорится в сообщении.

По данным МИД, чешскому дипломату было жёстко указано на неблаговидную роль Праги в украинском конфликте, активную поддержку киевского режима с целью «нанести России стратегическое поражение», накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего региона.

«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», — подчеркнули российские дипломаты.

В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что в селе Гроза Харьковской области в результате попадания снаряда погибли мирные жители.

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«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», — говорил официальный представитель Кремля.

Кроме того, в посольстве РФ в Австрии отреагировали на очередное обвинение в совершении военного преступления в адрес России ещё до начала каких-либо расследований.

«Хотим в очередной раз напомнить, что российские вооружённые силы, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам, и призываем к тщательному расследованию произошедшего. Хотели бы также обратить внимание на бесчисленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, при которых гибнут десятки мирных жителей и которые полностью игнорируются на Западе», — отмечали дипломаты.

Также в дипмиссии прокомментировали украинский удар по вокзалу в Краматорске, попадание ракеты на территорию Польши, ракетный обстрел рынка в Константиновке.

«Подобные «инциденты» происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у своих спонсоров финансирование», — констатировали в российском посольстве.

Также на russian.rt.com The New York Times привела доказательства удара украинской ракеты ПВО по рынку в Константиновке

Трагедия в подконтрольной киевскому режиму Константиновке произошла 6 сентября. В результате ракетного удара погибли 16 человек, ещё свыше 30 пострадали.

Руководство киевского режима и украинские СМИ сразу после произошедшего принялись обвинять Россию. Однако американское издание The New York Times опубликовало итоги собственного расследования, из которого следует, что ракетный удар был нанесён с позиций украинской армии. При этом в материале указывалось, что украинская сторона пыталась помешать американским журналистам получить доступ к обломкам ракеты и месту падения.

Позднее посол России в США Анатолий Антонов отметил действия журналистов NYT, которые, по его словам, не побоялись открыто заявить о том, что украинские власти лгут. Он также выразил надежду, что этому примеру последуют и другие американские СМИ. Он подчеркнул, что журналистам из США следует провести расследование инсценировок в Буче, а также терактов на «Северных потоках».