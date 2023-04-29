«Вопиющее нарушение Венской конвенции»: МИД России пообещал жёсткую реакцию в ответ на захват дипсобственности в Польше

Польша нарушила Венскую конвенцию в дипломатических отношениях, вторгнувшись и захватив территорию и здание российской школы в Варшаве, заявили в МИД России. В ведомстве заверили, что действия польской стороны удостоятся жёсткой реакции. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев также заметил, что в цивилизованных государствах связанные с дипсобственностью вопросы решаются путём переговоров. Отметим, что действия Польши являются продолжением начатого ей в марте 2022 года процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве.

В МИД России охарактеризовали как «вопиющее нарушение Венской конвенции» очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Варшаве.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», — говорится в заявлении.

Как сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, в связи со вторжением и захватом здания российской школы при дипмиссии будет заявлен протест.

«Квалификация однозначная — это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест. Это противоправное действие, вторжение на территорию дипломатического объекта», — сказал Андреев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, на действия польских властей последует реакция со стороны Москвы. Он добавил, что в Варшаве ссылаются на решения польских судов, которые российская сторона считает противоправными и политизированными: «В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путём переговоров».

«Сегодня польские власти решились на силовые действия, несмотря на то, что это дипломатическое здание здание школы... В такой ситуации вступать в какое-то противостояние с властями нам не с руки. Мы вынуждены подчиниться, сегодня вывезем сотрудников, квартиры для них подготовлены в жилом комплексе», — указал дипломат.

При этом он добавил, что будут приложены усилия к тому, чтобы школа продолжила свою работу.

«Мы найдём место для школы, она продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов», — сказал Андреев.

Польские власти искусственно повышают градус противостояния с Россией, заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Асимметричная реакция России — это то, на что и делается расчёт, чтобы подтолкнуть союзников по ЕС и НАТО, занимающих умеренную позицию по отношению к военному конфликту на Украине, к более решительным действиям. Убеждён, это совместная и тщательно спланированная провокация правительств Польши и Украины. Поэтому для нас крайне важно сохранять хладнокровие и дать чётко выверенный ответ», — сказал эксперт.

Также на russian.rt.com В Варшаве полиция ворвалась в школу при российском посольстве

Утром в субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ. Они потребовали открыть двери. В ответ советник-посланник дипмиссии РФ Андрей Ордаш назвал незаконными все решения польской стороны об изъятии здания, а также предупредил об ответных дипломатических шагах.

После этого польские службы принялись ломать калитку, затем они повесили на ворота собственные цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

«В настоящее время они ходят по помещениям, описывают имущество. Сотрудникам школы было заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19:00 мск)», — говорил он в разговоре с РИА Новости.

Ситуацию также прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что в марте 2022 года МИД Польши заявил о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Внешнеполитическое ведомство обратилось в органы госуправления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации». Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, где ранее проживали российские дипломаты.

Ранее на этой неделе польская прокуратура изъяла «значительные средства» со счетов посольства и торгового представительства РФ в банке Santander. До этого счета были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев назвал произошедшее произволом, тогда как пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что будут приняты ответные меры на действия Варшавы.