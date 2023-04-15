«Данные нуждаются в проверке»: парламентарии и военные эксперты — о резонансном видео казни якобы военнослужащего ВСУ

Опубликованное в СМИ видео казни якобы военнослужащего ВСУ может быть постановочным для демонстрации мировому сообществу, чтобы очернить ВС РФ и «стимулировать дальнейшую поддержку Украины», заявили в Совете Федерации РФ. Как отмечают военные эксперты, кадры вполне могут быть провокацией, учитывая, что ранее со стороны Киева уже поступало множество ложных сообщений, дискредитирующих ВС РФ. В Кремле заявили о необходимости организовать проверку достоверности видеоролика. В Генпрокуратуре инициировали соответствующее разбирательство. Аналитики сходятся во мнении, что на фоне множества случаев издевательств и убийств российских военнопленных видео казни якобы представителя ВСУ действительно выглядит как спланированная акция по очернению РФ.

Опубликованное в СМИ видео казни якобы военнослужащего ВСУ может быть постановочным для демонстрации мировому сообществу, чтобы очернить ВС РФ и «стимулировать дальнейшую поддержку Украины», заявил в разговоре с RT член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«У меня есть большая уверенность, что эта информация не соответствует действительности, что это инсценировка. А что касается украинских военнослужащих, то на их совести более чем достаточно случаев пыток и издевательств, причём многие в ВСУ их даже не отрицают», — отметил сенатор.

В свою очередь, публикацию шокирующих кадров прокомментировал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич. По его словам, киевский режим используют любые антироссийские поводы, чтобы поддерживать образ России как агрессора.

«Киевскому режиму и его западным партнёрам нужны фейковые новости о «зверствах» российских военных, которые получают мощнейшую медийную раскрутку на Западе, где из любой искры делается пожар. Я думаю, это очередная провокация со стороны украинских властей, причём не последняя. И повлиять на эту ситуацию очень сложно. Киев продолжит обвинять ВС РФ в военных преступлениях, ссылаясь на срежиссированные акции и фейки. Ранее уже было множество ложных сообщений со стороны Киева, что российские военные якобы расстреливали пленных. Всё это делается с целью дискредитации России», — заявил Клинцевич в беседе с RT.

Напомним, несколько дней назад украинские СМИ опубликовали резонансное видео, на котором якобы российский военнослужащий обезглавливает украинского военнопленного. 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что достоверность видеоролика необходимо проверить.

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«Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», — заявил Песков.

Позднее в тот же день в своём Telegram-канале министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал эти кадры «дешёвой попыткой провокации». По словам Дудаева, в ролике видны нашивки, якобы относящиеся к полку из Чечни, однако, как он отметил, бойцы чеченских подразделений не носят подобную военную форму, шлемы и «тем более не надевают маски». Как подчеркнул министр, чеченские власти ответственно заявляют, что ни один их военнослужащий не имеет никакого отношения к этим кадрам.

13 апреля Генпрокуратура РФ объявила о том, что инициирует проверку обнародованных в интернете видеоматериалов, «содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего».

По словам военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, дезинформация сейчас — это оружие Украины и Запада, «которое также используется на поле боя против России».

«Если брать моральную сторону вопроса, то за всё время СВО таких зверств со стороны российских военнослужащих не было ни разу. Мало того, в УК РФ за подобные деяния предусмотрено очень серьёзное наказание — жестокое обращение с военнопленными наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. А учитывая, что дезинформация, фейки с украинской стороны выходят на совершенно новый уровень, видео с казнью нуждается в проверке. Что касается украинской стороны, то мы же понимаем, что она способна на всё, в том числе подстроить любые кадры», — сказал аналитик.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов призвал российскую общественность дождаться результатов работы Генпрокуратуры РФ, прежде чем делать выводы.

«На мой взгляд, мы в очередной раз наблюдаем провокацию киевского режима с вполне понятным умыслом. В чём может быть расчёт авторов этого видео? В первую очередь, это дискредитация российской армии и представление кадров мировому сообществу, чтобы сыграть на эмоциях и выбить дополнительные объёмы военной и финансовой помощи. При этом от темы собственных преступлений киевский режим старательно уходит. Но мы прекрасно знаем, что пленных российских солдат убивали, им простреливали колени, зверски пытали», — сказал Кнутов.

«Методичная жестокость»

Напомним, в марте 2022 года в интернете появилось несколько видео, на которых украинские военные пытают пленных российских солдат: издеваются, избивают, простреливают ноги и оставляют истекать кровью. Главком ВСУ Украины Валерий Залужный назвал кадры постановочными, однако на Западе в их подлинности сомневаться не стали.

Так, о проявлении крайней жестокости военнослужащими ВСУ написала немецкая газета Bild, автор которой назвал инцидент настоящим «военным преступлением», а не постановкой и дезинформацией. На кадры обратила внимание и американская газета The Washington Post, заявив о «вопиющей, методичной жестокости», выделяющейся «даже среди целой череды ужасов» во время конфликта на Украине. Журналисты издания напомнили, что правозащитные организации уже неоднократно призывали киевский режим прекратить демонстрировать пленных российских солдат, поскольку это является нарушением Женевских конвенций.

В апреле того же года Следственный комитет РФ (СК РФ) возбудил уголовное дело по фактам пыток и издевательств над российскими военнопленными на Украине. Основанием стали показания рядового, личные данные которого не разглашаются в интересах следствия. Проведя в плену почти месяц, он подвергался постоянным избиениям, его угрожали убить. По словам пострадавшего, пыткам подвергались и другие военнопленные.

«Давая показания, рядовой пояснил, что слышал в плену, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z, а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями», — сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

В ноябре 2022-го Следственный комитет РФ начал расследование массового расстрела украинскими боевиками российских военнопленных в ЛНР.

«Широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооружённых формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении СК.

Со своей стороны, Минобороны России заявило, что Зеленский и его приспешники ответят за каждого замученного российского военнопленного. По данным военного ведомства, «выродки из ВСУ» намеренно и методично прямыми выстрелами в голову убили более десяти обездвиженных российских военных.

В свою очередь, в МИД РФ потребовали от международных организаций расследовать массовый расстрел российских пленных и осудить преступление украинских военных, которое является очередным доказательством зверств украинских неонацистов и грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права.

Стоит отметить, что лишь спустя три месяца после случившегося в ООН заявили об обеспокоенности обращением Киева с российскими военнопленными. Как отметила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо в беседе с РИА Новости, в структуре считают подлинным опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных.

В марте текущего года верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во время своего выступления на 52-й сессии Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ) в Женеве сообщил, что почти половина российских военнопленных на Украине подверглись пыткам.

«Почти половина опрошенных российских военнопленных сообщили, что подверглись пыткам или плохому обращению. Как сообщается, большинство этих случаев произошли в скором времени после захвата в плен», — подчеркнул Тюрк.

«Жажда насилия»

Собеседники RT сходятся во мнении, что на фоне множественных случаев издевательств и убийств российских военнопленных обнародованное в СМИ видео казни якобы представителя ВСУ выглядит как «провокация».

«Кадры с казнями российских солдат по-прежнему обнаруживаются на телефонах либо пленных, либо уже убитых боевиков ВСУ. Я боюсь, что этих зверств намного больше, чем тех, что нам известны. Что же касается видео с убийством якобы украинского военного, для российский армейских традиций это недопустимо. Для ВС РФ совершенно нехарактерны те зверства, которые запечатлены на видео: это изощрённые издевательства, откровенное хвастовство палачей, которые снимают происходящее на камеру», — констатировал Андрей Клинцевич.

По его словам, российским военным в отличие от представителей ВСУ присуще гуманное отношение к пленным.

«В ВС РФ солдаты пытаются как-то успокоить тех, кто сдался в плен. А с украинской стороны присутствует жажда насилия над обезоруженным человеком. Не исключаю, что киевский режим и его западные кураторы целенаправленно поощряют жестокость по отношению к российским военнослужащим», — сказал Клинцевич.

Здание Минобороны Украины

РИА Новости

Как подчеркнул в комментарии RT президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, в то, что представителя ВСУ мог казнить российский военный, «поверить сложно».

«С моей точки зрения, это просто нереально, поскольку, во-первых, русские солдаты никогда не отличались зверством, которое запечатлено на видео, во-вторых, в расправах над пленными, и мы об этом точно знаем, неоднократно уличался именно киевский режим», — заявил аналитик.

По его словам, сейчас Киев массово производит разнообразные фейки, пытаясь очернить Россию, а Запад с удовольствием множит такого рода ложную информацию, намеренно блокируя данные с российской стороны, чтобы скрыть истинное положение дел.

В беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что в информационной войне Запада и киевского режима против России их главная задача — демонизировать Вооружённые силы РФ, «приписать им зверства и различного рода военные преступления».

«Всё это укладывается в логику нынешнего информационного противоборства. По этой причине, я в этом убеждён, ролик с якобы казнью солдата ВСУ — очередной фейк, который используется в рамках противостояния России. Нельзя исключать, что это далеко не последний подобный вброс», — заключил эксперт.