«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: границы Польши и Украины | убийство Татарского | арест Трампа

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим заявление Владимира Зеленского о том, что между Польшей и Украиной не будет границ. В результате теракта в центре Санкт-Петербурга убит блогер и военкор Владлен Татарский. Исполнительница теракта — 26-летняя Дарья Трепова, которая была завербована украинскими спецслужбами. Во время допроса она призналась, что ей давали задания, одним из которых стала передача посылки Татарскому. Помимо этого, в России появится третья форма национальной валюты — цифровой рубль.