«Только на равноправных условиях»: Лавров — о готовности России к международному диалогу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на совещании руководителей региональных представительств МИД РФ. Участники встречи рассмотрели вопросы повышения эффективности деятельности представительств министерства по обеспечению координации внешних связей регионов, а также обсудили предложения по совершенствованию их функционирования. RT вёл прямую трансляцию.

«Только на равноправных условиях»: Лавров — о готовности России к международному диалогу