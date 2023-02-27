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«Только на равноправных условиях»: Лавров — о готовности России к международному диалогу

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на совещании руководителей региональных представительств МИД РФ. Участники встречи рассмотрели вопросы повышения эффективности деятельности представительств министерства по обеспечению координации внешних связей регионов, а также обсудили предложения по совершенствованию их функционирования. RT вёл прямую трансляцию.

  • «Только на равноправных условиях»: Лавров — о готовности России к международному диалогу

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