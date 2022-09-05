«Будем надеяться, что исполнители понесут наказание в ближайшее время»: Лавров — о теракте у посольства РФ в Кабуле

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что устроители и исполнители теракта у здания посольства РФ в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии, понесут наказание. Министр отметил, что после взрыва охрана посольства была усилена. Об этом глава МИД РФ заявил в начале встречи с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. RT вёл прямую трансляцию выступления министра.