«Вступить легче, чем в ЕС»: как власти Украины пытаются развивать отношения с ОЭСР

Киев планирует стать полноценным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает, что она будет «важным партнёром» в восстановлении страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ранее о большом значении сотрудничества с ОЭСР в отстраивании Украины высказывался президент Владимир Зеленский. Между тем организация, объединяющая в основном западные государства, не занимается выделением какого-либо финансирования. Её миссия ограничена предоставлением рекомендаций. По мнению экспертов, возможное выступление в ОЭСР станет для киевского режима очередным «формальным атрибутом причастности» к развитым державам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина собирается стать полноценным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассчитывает на её помощь в восстановлении страны. Такое заявление он сделал во время онлайн-дискуссии «Сотрудничество с ОЭСР и новые горизонты для украинской антикоррупционной повестки дня».

«Украина уже начала подготовку плана послевоенного восстановления. И мы видим ОЭСР важным партнёром в процессе нашего восстановления, а присоединение к Рабочей группе — одним из мероприятий, которые правительство Украины включает в этот план восстановления. Мы ведь стремимся, чтобы восстановление Украины базировалось на надёжных международных стандартах и способствовало глобальному процветанию», — сказал Шмыгаль.

По словам главы украинского правительства, ОЭСР много лет поддерживала Киев на пути экономических преобразований и модернизации государственной системы управления.

«Вместе мы достигли невероятных результатов в различных областях, таких как антикоррупционная реформа, совершенствование налоговой системы, инвестиции, зелёная экономика, предпринимательство и конкурентная политика, корпоративное и государственное управление, образование, энергетика, децентрализация и т. д. Пора двигаться дальше», — отметил Шмыгаль.

Комментируя слова премьер-министра Украины, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман заявил, что организация намерена поддерживать процесс экономического восстановления страны. Как отметил чиновник, стремление Украины присоединиться к ОЭСР отражает решительный настрой проводить реформы и соблюдать стандарты организации и Евросоюза.

«Использовать кандидатство на членство»

ОЭСР учредили в 1961 году. Её предшественницей была Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Она была создана в 1948 году для восстановления экономики Западной Европы в соответствии с планом Маршалла.

Сегодня ОЭСР представляет собой международную организацию, объединяющую 38 государств. На их долю приходится 20% населения мира и около 55% глобального ВВП.

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

AP

© Francois Mori, File

Наряду с США, Канадой, Великобританией и странами ЕС членами организации являются Южная Корея, Япония, а также четыре развивающиеся латиноамериканские республики: Мексика, Коста-Рика, Колумбия, Чили. Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, Индонезия имеют статус ключевых партнёров объединения.

Ранее переговоры о вступлении ОЭСР вела с Москвой. В 2007 году Россия получила приглашение к началу официальных консультаций по этому поводу. Однако процесс затянулся. В 2014 году переговоры были приостановлены, а после начала спецоперации — полностью прекращены.

Основная задача ОЭСР — выработка международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной политики и поиск путей решения экономических проблем.

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Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже. Высший орган этой международной институции — Совет, в который входят постоянные представители стран-участниц в ранге послов.

Как пояснил в беседе с RT экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак, присутствие в ОЭСР не имеет серьёзного значения для экономического развития страны, так как организация не предоставляет какого-либо финансирования.

«ОЭСР призвана способствовать сотрудничеству и развитию. Она должна облегчать взаимодействие и экономическое сотрудничество между государствами, работать над снижением таможенных пошлин, бороться с коррупцией. Но, как показывает практика, толку от неё не так много», — говорит Дудчак.

Несмотря на это, последнее время Киев намеревается войти в состав ОЭСР и добиться существенной помощи от организации.

9 июня на открытии заседания ОЭСР выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он похвалил руководство объединения за прекращение переговоров о присоединении РФ и поблагодарил за решение открыть офис в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на открытии заседания ОЭСР

© president.gov.ua

«Я благодарен за решение открыть в Киеве, в нашей столице региональный офис организации. Это признание значения нашей страны, нашего региона для глобального сотрудничества и развития», — сказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что уже в ближайшее время Киев сможет «начать использовать в послевоенном восстановлении Украины весь опыт ОЭСР, который базируется на воплощении исторически весомого плана Маршалла».

По словам Зеленского, «нужно как можно скорее взяться за послевоенное восстановление Украины».

Аналогичную мысль позднее озвучил и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Выступая 26 июля на онлайн-встрече с представителями ОЭСР, чиновник заявил, что на текущем этапе Киев намеревается вступить в рабочую группу организации по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.

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Как пояснил Ермак, участие в этой группе позволит усовершенствовать украинское законодательство и «внедрить дополнительные предохранители от коррупции» для контроля за средствами на восстановление страны.

«Отстроить Украину после войны — это то, к чему мы стремимся. Наша задача сделать её лучше. С динамичной и слаженной экономикой, с красивыми и комфортными восстановленными городами, максимально упрощённым взаимодействием между бизнесом и государством и, безусловно, с искоренённой коррупцией», — отметил Ермак.

Также глава офиса президента назвал «беспрецедентным» уровень доверия зарубежных стран к Украине и выразил надежду, что ОЭСР примет Киев в свои ряды.

«Его признаком стало предоставление нашему государству статуса кандидата в члены ЕС. Таким же признаком будет вступление Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития», — подчеркнул Ермак.

На прошлой неделе глава офиса президента Украины назвал желание Киева присоединиться к ОЭСР «абсолютно логичным шагом».

«Нам нужно сегодня максимально использовать наше кандидатство на членство в Евросоюзе и будущее кандидатство в Организации экономического сотрудничества и развития, а также сотрудничество с нашими партнёрами», — сказал Ермак.

Формальный атрибут

Как сообщается на сайте ОЭСР, процесс вступления в организацию «становится всё более строгим» из-за «увеличения числа принятых правовых инструментов» и «более тщательной оценки политической базы стран-кандидатов».

Для вступления в ОЭСР необходимо согласие Совета, который вырабатывает дорожную карту присоединения. В этом документе излагаются условия и сроки предоставления членства.

Украинские беженцы

Gettyimages.ru

© Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency

Если страна-претендент следует всем рекомендациям ОЭСР, то она получает от организации официальное приглашение. После этого подписывается соглашение о вхождении в её состав.

На сегодняшний день, по данным ОСЭР, Киев присоединился к 24 из 28 «правовым инструментам», следование которым необходимо для подачи запроса на членство в организации.

Опрошенные RT эксперты полагают, что Украина может быть принята в ряды ОЭСР. Однако вступление в организацию не принесёт киевскому режиму той выгоды, которую он ожидает.

«В ОСЭР вступить легче, чем в ЕС. Я думаю, Украину примут, исходя из политических соображений. В итоге Киев получит очередной формальный атрибут причастности к развитым государствам, не более того. ОЭСР ведёт статистику, даёт рекомендации, а Киеву нужны деньги, очень много денег», — заявил в комментарии RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз.

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По подсчётам самого Киева, на восстановление экономики и населённых пунктов потребуется $600—800 млрд. Такие цифры Зеленский обнародовал в обращении к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) 30 августа. По его словам, в первую очередь на Украине необходимо привести в порядок образовательную, портовую, транспортную и жилую инфраструктуру.

Ранее в Киеве называли ещё большие суммы. Так, в конце июня советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко оценил объём необходимых инвестиций в восстановление страны в $1 трлн.

Как считает Кривогуз, источником больших финансовых потоков для Украины мог бы стать Международный валютный фонд и другие подконтрольные Западу финучреждения.

«По линии МВФ и других фондов у него хотя бы есть возможность получить льготные кредиты. Помощь ОЭСР может заключаться лишь в огромном количестве рекомендаций, но их и так Украине все горазды давать», — отметил эксперт.

Александр Дудчак также полагает, что сотрудничество и членство в ОЭСР не в состоянии улучшить экономическую ситуацию на Украине.