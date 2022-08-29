«Всегда пытаются это сделать»: Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику России

Страны Запада всегда пытаются дискредитировать национальную политику России, отметил Владимир Путин. Ранее глава государства неоднократно подчёркивал, что западные элиты стремятся переложить собственные провалы на другие страны, в частности на Россию. При этом они не могут предложить миру модель будущего, в отличие от подлинно суверенных государств, отмечал российский лидер.

Западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

В понедельник, 29 августа, глава государства провёл встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Они, в частности, обсудили вопросы реализации государственной национальной политики и ситуацию в сфере миграции.

«Мы понимаем, что наша сфера очень чувствительная для людей, и не собираемся почивать на лаврах, потому что негативные моменты, негативные аспекты, риски в нашей сфере никуда не делись, а с началом специальной военной операции добавились и новые. Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», — заявил глава ФАДН.

В ответ на это Владимир Путин подчеркнул: «Они всегда пытаются это сделать».

Как заметил Баринов, на Западе «изменили акценты, терминологию» и сейчас уже говорят не об «экспорте демократии», а о «деколонизации» России. «Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать», — добавил он.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей заметил, что россияне, подвергаясь влиянию извне, наоборот, сплачиваются.

«Видимо, это такая особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, мы забываем о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становимся единым целым, консолидируемся», — подчеркнул Баринов.

kremlin.ru

Ранее Владимир Путин, обращаясь к участникам Московской конференции по международной безопасности, заявил, что западные глобалистские элиты пытаются противодействовать динамично меняющейся ситуации в мире и формированию контуров многополярного мироустройства, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику сдерживания.

«Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, — переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, — которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — сказал он.

По его словам, коллективный Запад пытается любой ценой сохранить ускользающую гегемонию: «Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм».

При этом в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» глава государства заявил, что Запад, скорее всего, просто не может предложить миру свою модель будущего. Как отметил президент, модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда, основанная на иллюзии исключительности, несправедлива и делит народы на первый и второй сорт, являясь расистской и неоколониальной. Президент России добавил, что в этой связи элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие центры мирового развития представят собственные варианты развития мира.

«Но как бы западные и наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — пояснил Путин.

Создание миграционных центров

Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым также поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов. Как указал глава ФАДН, эта работа может быть начата в нескольких регионах в пилотном формате.

«Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — ответил Путин.

В свою очередь, Баринов заметил, что преимущество подобных центров в том, что в одном месте можно «узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую, потому что, как говорят психологи, мигрант испытывает очень большой стресс».

Глава государства согласился с данной позицией: «Конечно, отрыв от родины, от семьи, от близких, от друзей. Это понятно».