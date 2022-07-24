«Зависит не от нас»: Лавров — о возможных переговорах с Украиной

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RT
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Египет с рабочим визитом. Министр иностранных дел провёл встречу с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри. Россия и Египет предметно обсудили вопрос поставок российской пшеницы в арабскую республику. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств дают совместную пресс-конференцию. RT ведёт прямую трансляцию.
«Зависит не от нас»: Лавров — о возможных переговорах с Украиной
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