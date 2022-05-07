Французская журналистка Бонель представила в ООН свидетельства о преступлениях «Азова»

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Французская независимая журналиста Анн-Лоре Бонель привела на неформальном заседании Совета Безопасности ООН показания очевидцев преступлений неонацистов из полка «Азова».

 Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, было представлено интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их.

Кроме того, другая жительница Мариуполя Анна поведала, что ничего не слышала о гуманитарных коридорах, организованных для эвакуации мирных граждан.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области.

По данным следствия, украинские военные 4 мая обстреляли колонны автомобилей с беженцами на дороге около посёлка Старый Салтов в Харьковской области.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения.

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