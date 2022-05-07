Французская журналистка Бонель представила в ООН свидетельства о преступлениях «Азова»
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, было представлено интервью одного из жителей Мариуполя, который рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, не выпускали горожан и избивали их.
Кроме того, другая жительница Мариуполя Анна поведала, что ничего не слышала о гуманитарных коридорах, организованных для эвакуации мирных граждан.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области.
По данным следствия, украинские военные 4 мая обстреляли колонны автомобилей с беженцами на дороге около посёлка Старый Салтов в Харьковской области.
В результате обстрела погибли три мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения.