Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Соответствующая информация приводится на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Как уточняется, Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

По словам Байдена, с объявлением о данной военной помощи администрация США «почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности».

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что финская сторона поставит Украине четвёртый пакет дополнительной военной помощи.

21 апреля президент США объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.