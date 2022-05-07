Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи для Украины
«Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности», — говорится в заявлении.
Как уточняется, Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.
По словам Байдена, с объявлением о данной военной помощи администрация США «почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности».
Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что финская сторона поставит Украине четвёртый пакет дополнительной военной помощи.
21 апреля президент США объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.