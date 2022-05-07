Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи для Украины

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Соответствующая информация приводится на сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Как уточняется, Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

По словам Байдена, с объявлением о данной военной помощи администрация США «почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности».

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что финская сторона поставит Украине четвёртый пакет дополнительной военной помощи.

21 апреля президент США объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить