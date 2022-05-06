В ДНР сообщили, что задача освободить территорию республики к 9 Мая не ставится

Задачи освободить территорию Донецкой Народной Республики к 9 Мая нет, важно сберечь жизни военных и мирных граждан, сообщил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Я полагаю, что к 9 Мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что, как и со случаем штурма «Азовстали», так же и с освобождением каких-то других населённых пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни своих бойцов и ценить жизни мирного населения», — сказал он.

Гагин напомнил, что ВСУ и боевики нацбатов используют гражданских в качестве живого щита.

«Каждый бой, каждая спецоперация, каждая боевая операция по освобождению какого-то населённого пункта, она сравнима с хирургической операцией на живом человеке, то есть здесь спешить просто нельзя», — подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы.

Президент Владимир Путин подтвердил, что все задачи операции будут выполнены.

По словам главы государства, в республиках Донбасса за восемь лет ситуация лишь ухудшалась, в итоге трагедия в регионе вынудила Россию начать военную операцию по защите его населения.