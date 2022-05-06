В Ереване 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка»

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9 мая в центре Еревана состоится шествие «Бессмертного полка» по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в движении «Вместе», которое организует акцию.
В Ереване 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка»
  • РИА Новости

«9 мая мы соберёмся с фотографиями наших дедов, воевавших на полях Великой Отечественной войны и победивших фашизм. Участники шествия в 11:00 (10:00 мск) от памятника Александру Таманяну в центре Еревана направятся в парк Победы, где возложат цветы к Вечному огню», — сказали ТАСС в движении.

Участники шествия впереди колонны понесут флаги России и Армении, а также большую георгиевскую ленту.

Также в Ереване запланированы различные мероприятия: члены правительства и парламента, дипломаты возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, будут организованы праздничные концерты, пишет агентство.

Как стало известно ранее, группа ветеранов из Белоруссии примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.

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