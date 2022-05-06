В Ереване 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка»
- РИА Новости
«9 мая мы соберёмся с фотографиями наших дедов, воевавших на полях Великой Отечественной войны и победивших фашизм. Участники шествия в 11:00 (10:00 мск) от памятника Александру Таманяну в центре Еревана направятся в парк Победы, где возложат цветы к Вечному огню», — сказали ТАСС в движении.
Участники шествия впереди колонны понесут флаги России и Армении, а также большую георгиевскую ленту.
Также в Ереване запланированы различные мероприятия: члены правительства и парламента, дипломаты возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, будут организованы праздничные концерты, пишет агентство.
Как стало известно ранее, группа ветеранов из Белоруссии примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.