Власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз бумаги для чеков и факсов

В Белоруссии принято постановление «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Отмечается, что запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием для производства чековой ленты, рулонов для факсов, а также самокопировальной (термоленты).

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг России выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.