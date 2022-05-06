Власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз бумаги для чеков и факсов
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Отмечается, что запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием для производства чековой ленты, рулонов для факсов, а также самокопировальной (термоленты).
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг России выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.