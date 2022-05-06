В Кремле не располагают данными о якобы ударе по российскому военному кораблю в Чёрном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы ударе по российскому военному кораблю в Чёрном море, которая распространяется в украинских СМИ.

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«Нет, мы не располагаем такой информацией», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга. 14 апреля в Минобороны России сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса. По информации министерства, в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.