СК России установит инициаторов вызова на допрос Шойгу, Медведева, Матвиенко и Володина

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Следственный комитет России установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра обороны России Сергея Шойгу.
СК России установит инициаторов вызова на допрос Шойгу, Медведева, Матвиенко и Володина
  • РИА Новости

Об этом сообщается в пресс-службе СК России.

«В настоящее время украинская прокуратура направила ещё ряд повесток о вызове на допросы нескольких высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц.

Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка. 

Ранее СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев под Харьковом

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