СК России установит инициаторов вызова на допрос Шойгу, Медведева, Матвиенко и Володина

Следственный комитет России установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом сообщается в пресс-службе СК России.

«В настоящее время украинская прокуратура направила ещё ряд повесток о вызове на допросы нескольких высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц.

Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев под Харьковом.