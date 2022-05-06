СК России установит инициаторов вызова на допрос Шойгу, Медведева, Матвиенко и Володина
- РИА Новости
Об этом сообщается в пресс-службе СК России.
«В настоящее время украинская прокуратура направила ещё ряд повесток о вызове на допросы нескольких высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц.
Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.
Ранее СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев под Харьковом.