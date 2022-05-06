В Мариуполе 9 мая откроют аллею памяти освобождавших город воинов России и ДНР

В Мариуполе 9 мая будет открыта аллея памяти, посвящённая воинам России и Донецкой Народной Республики, участвовавшим в освобождении города от украинских войск. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

РИА Новости

«У нас будет аллея, посвящённая воинам, освободившим наш город, воинам Донецкой Народной Республики (ДНР), воинам российской армии», — цитирует его ТАСС. Иващенко рассказал, что также в Мариуполе будет создана аллея памяти погибших из-за боевых действий мариупольцев. По его словам, аллея будет открыта 9 мая. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам Народной милиции ДНР медали «За освобождение Мариуполя».