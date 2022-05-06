В Мариуполе 9 мая откроют аллею памяти освобождавших город воинов России и ДНР
- РИА Новости
«У нас будет аллея, посвящённая воинам, освободившим наш город, воинам Донецкой Народной Республики (ДНР), воинам российской армии», — цитирует его ТАСС.
Иващенко рассказал, что также в Мариуполе будет создана аллея памяти погибших из-за боевых действий мариупольцев.
По его словам, аллея будет открыта 9 мая.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам Народной милиции ДНР медали «За освобождение Мариуполя».