В Мариуполе 9 мая откроют аллею памяти освобождавших город воинов России и ДНР

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В Мариуполе 9 мая будет открыта аллея памяти, посвящённая воинам России и Донецкой Народной Республики, участвовавшим в освобождении города от украинских войск. Об этом в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.
В Мариуполе 9 мая откроют аллею памяти освобождавших город воинов России и ДНР
  • РИА Новости

«У нас будет аллея, посвящённая воинам, освободившим наш город, воинам Донецкой Народной Республики (ДНР), воинам российской армии», — цитирует его ТАСС.

Иващенко рассказал, что также в Мариуполе будет создана аллея памяти погибших из-за боевых действий мариупольцев.

По его словам, аллея будет открыта 9 мая.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам Народной милиции ДНР медали «За освобождение Мариуполя».

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