В Белоруссии прокомментировали поставки вооружений Украине со стороны стран Запада
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«Сегодня мы видим попытки того же Запада потушить этот костёр войны, подливая в него бензин. Это невозможно. То, что сегодня мы видим, — явные попытки напичкать регион оружием, посылаются наёмники», — приводит агентство БЕЛТА его слова.
Макей добавил, что Белоруссия выступает за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
Но для этого, по мнению министра, необходима искренняя заинтересованность всех сторон в разрешении этого конфликта и конкретный результат.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе пытаются развязать «пропагандистскую войну» против России и россиян.