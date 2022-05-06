В Белоруссии прокомментировали поставки вооружений Украине со стороны стран Запада

Поставки западными странами вооружений и отправка наёмников на Украину не к чему хорошему не приведут. Как заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, Запад пытается «потушить огонь» на Украине бензином.

«Сегодня мы видим попытки того же Запада потушить этот костёр войны, подливая в него бензин. Это невозможно. То, что сегодня мы видим, — явные попытки напичкать регион оружием, посылаются наёмники», — приводит агентство БЕЛТА его слова.

Макей добавил, что Белоруссия выступает за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Но для этого, по мнению министра, необходима искренняя заинтересованность всех сторон в разрешении этого конфликта и конкретный результат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе пытаются развязать «пропагандистскую войну» против России и россиян.