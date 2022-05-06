СК России примет меры после призыва украинского силовика убивать русских

Следственный комитет России примет меры после высказываний украинского силовика в социальных сетях с призывами к убийству русскоязычного населения.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям украинских силовиков. В одной из социальных сетей представитель украинского вооружённого формирования опубликовал высказывания, разжигающие ненависть по национальному признаку, а также призвал к убийству русскоязычного населения, в том числе российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что, согласно распространённой видеозаписи, преступные действия поддержали и другие лица из числа украинских националистов.

СК России примет меры к установлению личностей украинских националистов для последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее СК России возбудил дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев под Харьковом.



