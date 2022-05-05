Советник главы ДНР Кимаковский рассказал, как украинские военные пытали его в 2015 году

Политолог, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, как украинские военные подвергли его пыткам в аэропорту Мариуполя и подвале местного управления СБУ в 2015 году.

«Человеку с завязанными глазами ночью говорили: «Мы тебя будем сейчас расстреливать, иди прямо». И человек падал в яму с мертвецами, проводил там сутки связанный», — сказал он.

По его словам, в подвале мариупольского СБУ находился «так называемый тир», где проводились пытки.

«Одна из пыток психологических — как раз «расстрел» в том месте, где были мишени. Подводили людей и из пистолета условно «расстреливали». Был пакет на голове — не могу сказать, холостыми или не холостыми. Выстрел был, притом на очень близком расстоянии», — сказал он.

По его словам, самое тяжёлое было — когда в «тире» пытали.

«Ты это слышишь, а ничего поделать не можешь», — добавил Кимаковский.

В конце марта Минобороны России сообщило об обнаружении в Мариуполе тел людей со следами пыток.