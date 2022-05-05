ВКС России уничтожили высокоточными ракетами пункт управления и два склада ВСУ

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Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточными ракетами пункт управления и два склада украинских вооружённых сил.
ВКС России уничтожили высокоточными ракетами пункт управления и два склада ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лоскутовка.

Кроме того, было поражено два склада боеприпасов в районе Северска и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также Конашенков заявил, что авиация ВКС России уничтожила 45 военных объектов Украины.

По информации Минобороны, также российские ракетные войска поразили артиллерийскую батарею на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное и батарею реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева.

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