ВКС России уничтожили высокоточными ракетами пункт управления и два склада ВСУ

Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточными ракетами пункт управления и два склада украинских вооружённых сил.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лоскутовка.

Кроме того, было поражено два склада боеприпасов в районе Северска и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Также Конашенков заявил, что авиация ВКС России уничтожила 45 военных объектов Украины.

По информации Минобороны, также российские ракетные войска поразили артиллерийскую батарею на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное и батарею реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева.