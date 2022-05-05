МО: ракетные войска России поразили артиллерийскую батарею ВСУ на огневых позициях

Российские ракетные войска поразили украинскую артиллерийскую батарею на огневых позициях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил Конашенков.

Также артиллерийские подразделения уничтожили шесть пунктов управления и два склада боеприпасов, а также 152 опорных пункта и района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

По словам Конашенкова, российскими военными были ликвидированы до 190 националистов, а также 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Также российская авиация уничтожила 45 военных объектов Украины.