МО: ракетные войска России поразили артиллерийскую батарею ВСУ на огневых позициях

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Российские ракетные войска поразили украинскую артиллерийскую батарею на огневых позициях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО: ракетные войска России поразили артиллерийскую батарею ВСУ на огневых позициях
  • РИА Новости

«Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил Конашенков.

Также артиллерийские подразделения уничтожили шесть пунктов управления и два склада боеприпасов, а также 152 опорных пункта и района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

По словам Конашенкова, российскими военными были ликвидированы до 190 националистов, а также 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Также российская авиация уничтожила 45 военных объектов Украины. 

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