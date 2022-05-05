Спикер парламента Молдавии отказал Украине в оказании военной помощи

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в ходе своего визита в украинскую столицу отказал Киеву в военной помощи.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правящей партии «Действие и солидарность» Адриану Влас.

Отмечается, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук призывал молдавскую сторону передать Украине самолёты МиГ-29.

«Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах», — заявила Влас.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду исключила предоставление военной помощи Украине, так как этого не позволяет основной закон республики.

Вместе с тем она предложила направить сапёров на помощь Украине.