Спикер парламента Молдавии отказал Украине в оказании военной помощи

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Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в ходе своего визита в украинскую столицу отказал Киеву в военной помощи.
Спикер парламента Молдавии отказал Украине в оказании военной помощи
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря правящей партии «Действие и солидарность» Адриану Влас.

Отмечается, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук призывал молдавскую сторону передать Украине самолёты МиГ-29.

«Председатель парламента сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, страна не может размещать военную технику в других странах», — заявила Влас.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду исключила предоставление военной помощи Украине, так как этого не позволяет основной закон республики.

Вместе с тем она предложила направить сапёров на помощь Украине.

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