Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов
- РИА Новости
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста», — говорится в сообщении милиции.
Также уничтожены четыре миномёта, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом.
Кроме того, были захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, два бронированных и одно грузовое транспортное средство, добавили в ведомстве.
Ранее в ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны украинских военных.