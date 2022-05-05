Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что с начала суток силы ДНР уничтожили 32 украинских националиста.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста», — говорится в сообщении милиции.

Также уничтожены четыре миномёта, две БМП и два грузовых транспортных средства с боекомплектом.

Кроме того, были захвачены две 122-мм гаубицы Д-30, два бронированных и одно грузовое транспортное средство, добавили в ведомстве.

Ранее в ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны украинских военных.